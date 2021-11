Lampertheim. Für Musikfreunde haben cultur communal und der Lions Club Lampertheim einen passenden Geschenktipp zu Weihnachten: die DVD „Lampertheimer Harmonien in disharmonischen Zeiten“, von deren Verkaufserlös die örtlichen Chöre profitieren. Auf der im Frühjahr veröffentlichten Scheibe präsentieren Lehrerkräfte der Musikschule Lampertheim, das „cultur communal“-Projekt „CrossOver...der Dom rockt“ sowie Mitglieder der Musiker-Initiative-Lampertheim 18 Stücke – von Klassik bis Rock und Pop. „Aufgrund nicht umzusetzender Hygiene- und Abstandsregeln konnten die Chöre leider nicht in das Projekt eingebunden werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Stattdessen sollten die Chöre aber „als Zeichen der Solidarität die Einnahmen aus dem DVD-Verkauf (...) erhalten“.

Die DVD ist für 20 Euro an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Horlé, Mode und mehr (Kaiserstraße 19, Tel.: 06206//22 39), Rathaus-Service (Haus am Römer, Domgasse 2, Tel.: 06206-93 51 00) oder direkt per Bestellungen bei der Stadt Lampertheim (Tel.: 06206/93 53 04, Gabriele Wesp, Mail: kultur@lampertheim.de). Wer zuvor schon mal reinhören will: Auf dem YouTube-Kanal „cultur communal Lampertheim“ gibt es in der Playlist „Special“ einen Trailer. red