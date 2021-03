Lampertheim. Mit dem Verzicht auf Gottesdienste an Karfreitag und den Ostertagen möchte die Evangelische Lukasgemeinde ein Zeichen der Solidarität mit all denen setzen, die von der Pandemie betroffen sind: mit den Erkrankten und ihren Familien, aber auch mit denen, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen.

Am Donnerstag, 1. April, findet zwischen 16 und 19 Uhr die Zeit der „Offenen Kirche“ statt. Neben dem stillen Gebet gibt es hier die Möglichkeit, sich Material für einen „Gottesdienst am Küchentisch“ mit nach Hause zu nehmen. Bis Samstag, 3. April, wird die „Outdoor-Kirche“ mit der Fürbittenbox wieder geöffnet sein.

Osteraltar vor der Kirche

Am Karfreitag und am Ostersonntag werden Pfarrer Sven Behnke oder Pfarrerin Sabine Sauerwein in der geschlossenen Domkirche das Evangelium lesen und Fürbitte halten. Am Ostersonntag wird in der „Outdoor“ Kirche wie im Vorjahr ein Osteraltar aufgebaut werden, an dem die Menschen sich das Osterlicht und ein Andachtsheft für einen Gottesdienst zuhause holen können.

Die Podcasts zu Karfreitag und Ostersonntag sind auf der Homepage der Lukasgemeinde ebenso wie alle aktuellen Informationen zu finden. red

