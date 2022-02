Zauneidechse findet Schutz unter Ästen

Lampertheim. Nein, es handelt es sich nicht etwa um Feuerholz, das in der Siedlerstraße zwischen Holzpfosten ordentlich aufgestapelt wurde. Vor wenigen Tagen haben Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste nach Vorbereitung durch den Fachdienst Umwelt der Stadtverwaltung sogenannte „Asttristen“ errichtet. Diese „platzsparenden“ Totholzhaufen sollen künftig als Unterschlupf für Zauneidechsen dienen. Das Vorkommen der streng geschützten Tiere wurde bei einer Untersuchung für ein Artenschutzgutachten durch einen von der Stadt beauftragten Biologen festgestellt, wie es aus dem Rathaus heißt.

Platz an der Sonne: Zauneidechsen mögen warmes Holz.

Besiedelt wurden demnach die südexponierten Straßenböschungen entlang der Bundesstraße 44 und der Rosenaustraße, aber auch die Grundstücke selbst, wie es heißt.

Streng geschützte Tiere

Der sandige Boden erwärme sich schnell und begünstige die Fortpflanzung – was die festgestellten Jungtiere zeigten. Auch ursprünglich in Südeuropa beheimatete Mauereidechsen seien entdeckt worden. Das Artenschutzgutachten ist Bestandteil der Vorbereitungen für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte in der Siedlerstraße. Als eine nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Tierart darf die Zauneidechse weder gefangen, verletzt oder getötet werden. Weder ihre Eier dürfen in Mitleidenschaft gezogen werden noch ihre Lebensräume. „Aus diesem Grund muss vor Beginn der Bauarbeiten sichergestellt werden, dass das Grundstück frei von Eidechsen ist“, wie die Stadt mitteilte. Daher werde bereits jetzt das Gras sehr kurz gemäht und Bretter, Steinhaufen oder ähnliche Versteckmöglichkeiten entfernt. Ein anschließend aufgestellter Reptilienschutzzaun soll das Wiedereinwandern der Zauneidechse verhindern.

Das Totholz, wie bei den aufgestapelten Haufen, sei ein wichtiges Element im Lebensraum der Zauneidechsen. Liegende Stämme, Wurzelteller, umgestürzte Bäume oder Asthaufen sind wertvolle Sonnen- und Versteckplätze. „An kühlen oder nassen Tagen nutzen die wechselwarmen Reptilien Holz gerne als Sonnenplatz, weil es sich rasch erwärmt und schnell trocknet.“ Aufgeschichtet wurden Stämme, Äste und Zweige, die bei Baumpflegearbeiten anfielen. Die Holzpfosten sorgen dafür, dass das Totholz nicht vom Wind auseinandergetragen wird. Liegende Stämme werden den Angaben zufolge zusätzlich als Verbindung zwischen Asttristen ausgelegt. Die Ränder der Versickerungsmulden sollen künftig selten gemäht werden und sich so zu Altgrasstreifen entwickeln.

Für letzte Sicherheit soll eine Begehung des Baugrundstücks durch eine ökologische oder Umwelt-Baubegleitung sorgen, die die Fläche nochmals nach Eidechsen absucht, bevor dann die Bagger anrollen. red