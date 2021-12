Zauberschüler und Meermädchen

Lampertheim. Aufregung macht sich in der Mediothek des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL) breit. Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen sind zum Vorlese-entscheid zusammengekommen. Dieser beeindruckende Wettbewerb ist bereits eine Tradition am LGL. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Mädchen und Jungen Abstand halten, einen Mund- und Nasenschutz tragen, der nur zum Lesen abgenommen werden darf, und der Raum wird regelmäßig gelüftet.

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspannt sind und eine gemütliche Stimmung aufkommt, hat die Fachsprecherin im Arbeitsgebiet Deutsch, Julia Schubert-Förster, weihnachtlich dekoriert, Süßigkeiten auf den Tischen verteilt und einen bequemen roten Sessel, in dem die Vorlesenden sitzen, aufgestellt. Daneben funkeln die Lichter des geschmückten Weihnachtsbaumes.

Text aus dem Lieblingsbuch

Die Fachsprecherin erklärt, dass die Sechstklässler in der ersten Runde des Schülerausscheides einen Fremdtext vorlesen mussten. Für die jetzige zweite Runde durften die Mädchen und Jungen eine Passage aus ihrem Wahltext vorlesen. Sie haben sich alle ihr Lieblingsbuch zur Hand genommen und lesen flüssig und betont die herausgesuchten spannenden Stellen ihren Klassenkameradinnen und Kameraden sowie der Jury vor.

Die Juroren sind die Fachlehrerinnen und der Fachlehrer im Bereich Deutsch. Sie bewerten am Schluss das Vorgetragene. Einen guten Eindruck macht es, wenn die Talente auch kurz etwas über den Gesamtinhalt des Romans preisgeben und den Autor nennen. Jeder Vortrag wird mit Applaus belohnt. Jochen Rüdel, der Fachbereichsleiter für Sprachen, überbringt den Vorlesenden die Grüße von Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur. Außerdem richtet er ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Rüdel bringt noch einen Vorschlag für die Teilnehmenden mit: „Ihr könnt auch mal euren Großeltern vorlesen“.

Spannende Geschichten

Mika ist mutig und fängt mit dem Vorlesen an. Er hat „Harry Potter und der Feuerkelch“ gewählt. In dem Fantasybuch der englischen Autorin Joanne K. Rowling geht es turbulent zu. Es findet ein magisches Turnier zwischen den drei größten Zauberschulen Europas statt. „Die drei Champions müssen sich während des Turniers drei Aufgaben stellen, bei denen Tapferkeit, magische Fähigkeiten und Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Der Gewinner des Turniers bringt seiner Schule dabei Ruhm und Ehre“, liest Mika und die Zuhörenden lauschen gebannt.

Amaya trägt aus dem romantischen Roman „Know Me Again“ von Jette Menger ihre auserkorene Stelle vor. „Die Studentin June kommt vor Aufregung fast um: Kian, ihr bester Freund aus der Schulzeit, kehrt aus Australien zurück in ihre Heimatstadt Bath und zieht zu ihr in die WG“, lässt die Elfjährige hören und baut Spannung beim Gefühlschaos der Buchhelden auf.

Der Abenteuerroman „Gregor und das Schwert des Kriegers“ aus der Feder von Suzanne Collins lässt die Mädchen und die Jungen erschaudern. Valentino liest: „In Regalia, der Stadt der Unterländer herrscht Krieg. Die Ratten stehen vor den Stadtmauern und wollen alle Menschen töten und die Macht über das Unterland bekommen“.

Das Meermädchen-Abenteuer „Alea Aquarius: Die Macht der Gezeiten“ der Autorin Tanya Stewner stellt Ranja vor. In dem Buch segelt die Alpha Cru nach Norwegen, weil eine Bohrinsel leckgeschlagen ist. Der Leser erfährt, dass eine Ölkatastrophe verhindert werden soll. Obendrein wollen die Naturschützer mit den Meerkindern einen Weg finden, um die magische Unterwasserwelt von einem Virus zu befreien. „Ich will auf den Meeresschutz aufmerksam machen“, sagt Ranja. Vor allem aber hat sie erst einmal auf das Jugendbuch neugierig gemacht.

Die Jury zieht sich zur Beratung zurück. Danach stehen die Sieger fest: 1. Valentino Vasta, 2. Enya Benthack, 3. Ranja Magahed. „Die Gewinner haben sich heute auf Schulebene platziert. Valentino wird als Schulsieger dann auf der Regionalebene teilnehmen, dieser Entscheid kann sogar digital stattfinden“, erklärt Schubert-Förster.