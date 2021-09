ZAKB-Verbandsversammlung unter neuer Leitung

Matthias Schimpf ist der neue Vorsitzende der Verbandsversammlung des kommunalen Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). Der Bergsträßer Grünen-Vorstandssprecher und Fraktionsvorsitzende wurde von der jüngsten Verbandsversammlung einstimmig gewählt. Die Neubesetzung des Verbandsvorstands geht dem Wechsel in der Geschäftsführung des ZAKB voraus: Gerhard Goliasch tritt zum November in Ruhestand. Vor der Verbandsversammlung erstattete er am Donnerstag seinen letzten Geschäftsbericht.

Verbandsvorsitzender Landrat Christian Engelhardt würdigte die „meisterhafte Leistung“ des scheidenden Geschäftsführers. Goliasch hatte die Führungsposition im ZAKB seit 2012 inne. In dieser Zeit seien dem Verband nahezu sämtliche Kreiskommunen beigetreten. Unter seiner Ägide sei es zu einer organisatorischen Neuausrichtung in der Verwaltung gekommen. Auch habe Goliasch die Weichen für den Wechsel in der Geschäftsleitung gestellt. Künftig wird der Posten von einem Duo besetzt: Sascha Bocksnick und Jonas Thiede treten zum Jahresende in Goliaschs Fußstapfen.

In seinem letzten Geschäftsbericht ging Goliasch auf die Erweiterungspläne des Abfallwirtschaftzentrums in Heppenheim ein. Die Kaufverträge für die benötigten Flächen seien von den Eigentümern - der Stadt Heppenheim und einer Eigentümerfamilie - inzwischen unterzeichnet worden. Zur Zeit würden die Pläne von der Bauaufsicht des Kreises geprüft. Nach dem Umbau der Sortieranlage befinde sich diese wieder im Regelbetrieb. Als erste und bislang einzige Anlage dieser Art im Kreisgebiet diene sie nun als Anlaufstelle für Gewerbebetriebe.

Unterdessen seien die Planungen für die Neuerrichtung eines Wertstoffhofs Am Werrtor in Biblis eingestellt worden. Gleichzeitig biete sich die Möglichkeit, ein Betriebsgelände im Gewerbegebiet Am Kreuz anzumieten. Der Vorteil für den ZAKB: Die Infrastruktur für den Betrieb eines Wertstoffhofes stehe bereit. Goliasch informierte auch über den Einsatz von sensorengestützten Fahrzeugen für Biomüll-Behälter. Zur Zeit befinde sich das Verfahren in einer „gelben Phase“: Verbraucher, die ihren Biomüll mit Fremdstoffen an den Straßenrand stellten, würden ermahnt. In einer roten Phase, die darauf folge, würden nicht vorschriftsgemäß gefüllte Biotonnen stehen gelassen beziehungsweise Sondergebühren erhoben.

Zu den Stellvertretern des Vorsitzenden der Verbandsversammlung wurden ebenso einstimmig die Bürgermeister Christian Schönung (Lorsch) und Holger Habich (Zwingenberg) sowie SPD-Kreisfraktionschef Josef Fiedler gewählt. Zum fünfköpfigen Verbandsvorstand gehört auch der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer. Verbandsvorsitzender bleibt Landrat Christian Engelhardt. Seine Stellvertreter sind die Bürgermeister Holger Schmitt (Rimbach) und Rainer Burelbach (Heppenheim).