„Sie haben gut gearbeitet. Wir sind in guten Händen“, lobte einer der Vertreter Lampertheims, Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb. Er war es allerdings auch, der das positive Jahresergebnis in der jüngsten Verbandsversammlung mit einer möglich Gebührensenkung in Verbindung brachte.

Korbs Argument: Gewinne, die ein Zweckverband erziele, müssten entweder reinvestiert oder den

...