Zahlreiche Partien

Hofheim. Der Tennisclub Hofheim ist am Wochenende bereits zum neunten Mal Ausrichter des DS Automobile Cups. Dabei handelt es sich um zwei Tagesturniere für Damen, Herren sowie verschiedene Altersklassen. Gespielt wird parallel auf insgesamt fünf Plätzen. Den Auftakt bestreiten am Samstag, 18. Juni, ab 9 Uhr die Damen und Herren, dazu noch die Damen 40 und 60 sowie die Herren 40 und 60. Die Spielordnung sieht zwei Gewinnsätze pro Match vor. Weiter geht es am Sonntag, 19. Juni, mit dem Leistungsklassenturnier der Damen 30 und 50 sowie Herren 30 und 50. Den Turnierausschuss und die Turnierleitung bilden Horst Geyer, Moritz Wetzel und Christian Müller, als Oberschiedsrichter ist Christian Müller eingesetzt. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1