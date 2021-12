Zähneputzen steht täglich auf dem Plan

Lampertheim. Bereits im Jahr 2019 bekam die Kinderkrippe Zauberwald in Lampertheim das Prädikatssiegel „Rundum Mundgesund – wir sind dabei“ als eine der ersten Kindertagesstätten im Kreis Bergstraße verliehen.

Da das Siegel alle zwei Jahre abläuft, stand jetzt die erneute Auszeichnung an. Konnte die Übergabe des Zertifikats 2019 noch im Rahmen eines großen Sommerfestes stattfinden, musste sie nun aufgrund der Corona-Pandemie im ganz kleinen Rahmen erfolgen.

Ärztin lässt Bürste tanzen

So unterbrach die Partnerschaftszahnärztin Dr. Birgit Benz an einem Vormittag extra ihre Arbeit in der Praxis, um in den Zauberwald zu kommen und das Siegel zu übergeben. Dort traf sie sich stellvertretend für das ganze Team mit der Leitung der Kinderkrippe, Melanie Reipa, zwei Erzieherinnen und einigen Kindern aus der Grashüpfergruppe im Turnraum.

Sie erklärte den Kindern kurz, weshalb sie gekommen war, und fragte dann, ob die Kinder das Zahnputzlied kennen. Da dieses täglich im Rahmen der Zahnputz-Übung nach der KAIplus-Systematik gesungen wird, war den Kindern das Lied sehr gut bekannt. So wurden dann schnell Zahnbürsten an die Kinder verteilt und einmal gemeinsam mit der Patenschaftszahnärztin das Lied „Zahnbürste tanz in meinem Mund“ gesungen. Anschließend überreichte Birgit Benz das neue Prädikatssiegel im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, der Landesarbeitsgemeinschaft in Hessen (LAGH) und dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege Bergstraße an Melanie Reipa.

Voraussetzung, um dieses zu erhalten, ist die Umsetzung des zuckerfreien Vormittags, das tägliche Üben der KAIplus-Systematik und die Kooperation mit den Eltern sowie einem Patenschaftszahnarzt oder -zahnärztin.

Weiterbildung absolviert

Auch wenn die Corona-Pandemie einige Veränderungen mit sich gebracht hat, ist es der Kinderkrippe gelungen, diese Voraussetzungen weiterhin zu erfüllen. Es konnten sogar im November vier Erzieherinnen an der Fortbildung „Fünf Sterne für gesunde Zähne – (Mund) Gesundheitsförderung im Kita-Alltag auf Grundlage des BEP“ beim Arbeitskreis Jugendzahnpflege Bergstraße teilnehmen. Somit ist die Kinderkrippe auf dem aktuellen Stand in Bezug auf die Förderung der Zahngesundheit.

Zum Abschluss bedankte sich Birgit Benz noch bei der Kinderkrippe für ihr Engagement und betonte nochmals, wie wichtig die Arbeit der Erzieherinnen auf diesem Gebiet ist. Nur so könne es gelingen, eine Chancengleichheit für alle Kinder in diesem Bereich zu erreichen.