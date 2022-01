Yoga für Schwangere

Lampertheim. Aufgrund der sehr positiven Resonanz auf den letzten „MummYoga“-Kurs bietet der TV Lampertheim auch in diesem Jahr wieder einen Yoga-Kurs für Schwangere unter der Leitung von Michelle Kempf an. Die Dozentin ist von Birthlight in London ausgebildete Yogalehrerin und gelernte medizinische Fachangestellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einheiten finden online statt

Aus gegebenem Anlass findet der Kurs online statt. Nähere Informationen hierzu erhalten die Interessenten vor dem Kursstart. Der Kurs umfasst acht Abende mit 90 Minuten-Einheiten, die jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden. Der Kurs beginnt am Montag, 14. Februar und dauert bis zum 4. April.

Neben den Kursinhalten bietet das „MummYoga“ den werdenden Müttern auch eine gute Möglichkeit, ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft zu teilen und sich mit anderen Frauen entsprechend auszutauschen. red