Lampertheim. Zeitzeugen erinnern sich noch, wie zwischen 1944 und 1947 an Sonn- und Feiertagen abwechselnd die Gottesdienste gefeiert wurden. Während die einen in der Kirche waren, versammelten sich die Mitglieder der anderen Konfession davor. Wenn dann die Türen aufgingen, standen die einen draußen Spalier, um diejenigen, die herauskamen, vorbeizulassen. Rund drei Jahre lang, bis zur Einweihung der sogenannten Notkirche.

Pfarrer Heinrich Theodor Schäfer gratulierte den evangelischen Christen und sprach die Hoffnung aus, dass sich der Geist der Einigkeit unter den Gemeinden weiter vertiefen möge. Die Wiedereinweihung der Domkirche erlebte der katholische Gemeindehirte jedoch nicht mehr. Er starb 1949. Zu seiner Beerdigung kamen auch viele evangelische Lampertheimer, es spielte der evangelische Posaunenchor und der evangelische Pfarrer Siegfried Werner sprach in der Andreaskirche einen Nachruf. Lange bevor das Wort „Ökumene“ in aller Munde war.

Fritz Medert kann sich noch gut an das zweite Simultaneum erinnern. Er gehörte zum ersten Jahrgang, der 1945 in der Andreaskirche konfirmiert wurde. Lampertheim war damals, kurz vor Kriegsende, bereits Frontgebiet. Der Gottesdienst begann um acht Uhr ohne besondere Vorkommnisse, allerdings auch ohne Glockengeläut und ohne Orgel. Doch beim Vaterunser fingen plötzlich die Sirenen an zu heulen. Alle eilten aus der Kirche und sahen gerade noch, wie die Flieger, die zuvor Worms angegriffen hatten, wieder abdrehten.

Völlig anders verlief dann das erste Nachkriegsweihnachten in der Andreaskirche. Medert wirkte im Krippenspiel als Wächter mit. Seinen Text kann er bis heute. Und Medert war es auch, der jahrzehntelang den frisch gefällten Christbaum aus dem Wald in die Andreaskirche fuhr.

Nach Meinung von Herbert Bienefeld brachte das zweite Simultaneum einen völlig anderen Umgang zwischen den Konfessionen. Angesichts des unermesslichen Leids, das der Zweite Weltkrieg auch nach Lampertheim gebracht hatte, schienen die alten Streitereien nicht mehr so wichtig. „An die Stelle des bisherigen Gegeneinanders trat nun ein gutes Miteinander“, betont Bienefeld. Einen großen Anteil daran habe Pfarrer Heinrich Schäfer gehabt, so Bienefeld, an den er sich noch gut erinnert, weil er damals Messdiener war. Schäfer habe mit seiner Einladung an die evangelischen Christen, die Andreaskirche mitzubenutzen, genau das Richtige getan.

„Heute würde man sagen, dass seine Geste eine Selbstverständlichkeit war“, meint auch der frühere Oberstudiendirektor Helmut Walter. Doch das 19. und das beginnende 20. Jahrhundert seien noch geprägt gewesen von Eifersüchteleien zwischen den Konfessionen. Wobei dies vor allem von „Hardlinern“ in höheren kirchlichen Positionen betrieben wurde. Die Bevölkerung habe sich indessen längst einander angenähert, betont Walter. Hier sei der Wunsch nach Versöhnung zwischen den Konfessionen groß gewesen. Diesem Bedürfnis sei Pfarrer Schäfer entgegengekommen. Ja