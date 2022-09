Wunsch nach mehr Helfern

Lampertheim/Hofheim. Zumeist gut besuchte Zelte und prima Stimmung – auch wenn das Wetter durchwachsen war: Die Lampertheimer und Hofheimer sind mit dem Verlauf ihrer Traditionsfeste größtenteils zufrieden. „Nach der langen Coronapause waren die Leute richtig hungrig, wieder feiern zu können“, sagte Erster Stadtrat Marius Schmidt dieser Redaktion. Das sei sowohl in der Innenstadt als auch in Hofheim zu spüren und zu erleben gewesen. „Beispielsweise hatte der Betreiber eines Cocktailstands in Lampertheim für Samstag allein 26 Liter Sahne gekauft. Am frühen Abend aber musste er sich schon vom Nachbarstand welche leihen“, erzählte Schmidt schmunzelnd.

Auch bei den Vereinen in Hofheim liefen die Geschäfte gut. Allerdings hätten sich etliche der Aktiven mehr helfende Hände gewünscht. „Es ist nicht selbstverständlich, das alles so viele Tage teils mit wenig Personal zu wuppen“, gab etwa der HCV-Vorsitzende Volker Hildebrand zu bedenken. Auch Max Griesheimer, Verantwortlicher der Handballabteilung beim Lampertheimer Turnverein, klagte über Helfermangel. „Dennoch konnten wir den Umsatz im Vergleich zu anderen Jahren steigern“, betonte er.

Die Lampertheimer hätten sich zudem mehr Werbung für ihr Fest der Feste gewünscht. So bedauerte unter anderem Kerweredner Steffen Götz bei seinem Auftritt, dass in den Straßen der Spargelstadt zwar Ankündigungsplakate für die Lorscher Kerwe hingen, allerdings keine für die eigene Kerwe.

„Scharfzüngig und spitz“

„Die Kerweredner waren in diesem Jahr scharfzüngig und spitz, aber so soll es auch sein“, hielt Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) in seinem Fazit fest, nahm die Kritik jedoch auch an: „Für die Kerwe 2023 werden wir uns verwaltungsintern besprechen und uns frühzeitig mit allen Akteuren zusammensetzen, um die Dinge, die nicht optimal gelaufen sind, zu verbessern.“

Das Bedauern, dass ihr Traditionsfest zu Ende ist, war den Spargelstädtern am Montagabend anzumerken, auch wenn es in diesem Jahr – wiederum wegen – keine Kerwebeerdigung gab. Doch die Vorfreude auf die Feierlichkeiten 2023 bleiben. Auch weil Kerwe und Kerb wieder friedlich verliefen. Größere Zwischenfälle gab es keine, bestätigten Polizei und Verwaltung. Helfermangelsoff/roi/fh