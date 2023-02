Wunsch nach einem speziellen Ruftaxi für Lampertheim ist groß

Lampertheim. Lampertheim. Für eine Art Ruftaxi für mobilitäts- und sinneseingeschränkte Lampertheimerinnen und Lampertheimer will sich der Behindertenbeirat starkmachen. Das sei schneller zu verwirklichen als der komplett barrierefreie Umbau aller Haltestellen im Stadtgebiet. Das sagte Jochen Halbauer, Vorsitzender des Beirats, in der jüngsten Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses, als er dessen Mitgliedern den Jahresbericht 2022 des Gremiums vorstellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich hätte die vollständige Barrierefreiheit im gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bundesweit schon zum 1. Januar 2022 erreicht werden sollen. Da dieses Ziel aber vielerorts nicht annähernd geschafft wurde, wurde die Frist für die Umbauten bis 2026 verlängert. Dass bis dahin der Nahverkehr in Lampertheim tatsächlich auch für Rollstuhlfahrer wie ihn oder andere gehandicapte Frauen, Männer oder Kinder problemlos genutzt werden kann, glaubt Halbauer allerdings nicht. „Von 97 Haltestellen im Stadtgebiet sind bisher nur elf der Norm entsprechend umgebaut, acht sind weitgehend normgerecht. Das entspricht 11,34 beziehungsweise 17,5 Prozent aller Haltestellen“, sagte Halbauer im Ausschuss.

Bisher habe die Stadt durchschnittlich zwei Haltestellen pro Jahr umgebaut. Soll das Ziel bis Anfang 2026 erreicht sein, müssten in diesem und den kommenden beiden Jahren jährlich 26 Haltestellen umgebaut werden. Utopisch, da schon bisher das Ausbau-Tempo vor allem am Personalmangel im zuständigen Bau-Fachbereich der Stadtverwaltung gekrankt hat. Da 85 Prozent der Kosten gefördert werden, ist ausnahmsweise mal nicht das fehlende Geld Schuld an der Misere. Nichtsdestotrotz muss der Ausbau kommen - das schreibt das Gesetz vor.

Förderung für Taxiunternehmen?

Doch bis es soweit ist, dass Rollstuhlfahrer oder andere mobilitäts- oder sinneseingeschränkte Personen in Lampertheim bequem von A nach B kommen, wäre aus Sicht des Behindertenbeirats und auch des Seniorenbeirats ein Ruftaxi eine prima Lösung. Dafür könnte die Stadt entsprechend geräumige Autos anschaffen, in die auch Rollstuhlfahrer passen. Alternativ könnten Taxi-Unternehmen finanziell gefördert werden, wenn sie solche Fahrzeuge anschaffen. Solche Autos gebe es als Elektromodelle mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometern, sie kosten laut Halbauer etwa 60 000 Euro in der Neuanschaffung. Mit diesen Wagen könnten die Fahrgäste dann auch direkt zu Hause abgeholt werden. „Das wäre ein tolles Angebot für alle Eingeschränkten“, legte Halbauer den Parlamentariern diese Idee ans Herz.

Auch mit der Situation bei den Behindertenparkplätzen ist der Beirat nach wie vor unzufrieden. Zwar seien in jüngster Vergangenheit sowohl am Hallenbad als auch am Gelände des Turnvereins Lampertheim je zwei Behindertenparkplätze entstanden, doch insgesamt entsprechen viele der bestehenden Stellplätze nicht der gültigen Norm. Sie sind zu schmal, zu kurz oder zu dicht an Randsteinen und müssten angepasst werden. Im gesamten Stadtgebiet gibt es etwa 25 Behindertenparkplätze, von denen sechs die Normanforderungen erfüllen.

Doch über so manches konnten sich die ehrenamtlich im Behindertenbeirat Engagierten im vergangenen Jahr auch freuen: So wurde der Aktionsplan Inklusion von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet, und die Aktion Mensch hat über 100 000 Euro Fördergelder für die Umsetzung der darin festgelegten Projekte bewilligt (wir haben berichtet).

Sehr gut läuft inzwischen auch das Inklusionscafé, zu dem der Behindertenbeirat gemeinsam mit der Nieder-Ramstädter Diakonie und der Lebenshilfe Lampertheim seit September 2021 an jedem ersten Freitag im Monat einlädt. „Zuletzt sind 75 Personen in die Notkirche gekommen“, berichtet Halbauer stolz. „Wir sind begeistert und freuen uns, dass wir mittlerweile viele Stammgäste haben.“

Zweite Toilette auf dem Delp-Platz

Ein positives Fazit zieht der Behindertenbeirat auch hinsichtlich der behindertengerechten öffentlichen Toilette, die im Herbst 2021 in der Domgasse aufgestellt worden war. Bisher habe es keine nennenswerten Beschädigungen der als vandalismussicheren Anlage gegeben, und auch die Selbstreinigung funktioniere gut, so Halbauer. Mehrere Hundert Nutzer würden monatlich registriert. Sie zahlen pro Nutzung 50 Cent. Positiv sei auch, dass eine Toilette gleicher Bauart im Zuge der Umgestaltung des Alfred-Delp-Platzes dort aufgestellt werden soll.