Wünsche nach Noten

Lampertheim. „Wir sind hier nicht bei „Wünsch Dir was…“. Diesen Ausspruch kennen sicher viele. Am kommenden Samstag, 28. August, ist jedoch genau dies das Motto des musikalischen Programms von Matthias Karb, der bereits zum dritten Mal im Rahmen der Reihe „Kultur auf dem Wochenmarkt“ auf dem Lampertheimer Schillerplatz zu Gast sein wird.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet zwischen 10 und 12 Uhr eine breit gefächerte Reise durch musikalische Meilensteine. Fans von Udo Jürgens oder Peter Maffay kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie die von Pink Floyd oder Robbie Williams.

Setlist beim Stadtmarketing

Wer vorab schon einmal einen Blick auf das musikalische Repertoire werfen möchte, kann dies in den Räumlichkeiten des Stadtmarketings in der Domgasse 9 tun. Hier liegt die Setlist zur Mitnahme bereit, um dann am Samstag entsprechend vorbereitet und textsicher auf dem Schillerplatz mitfeiern zu können. Auch musikalische Wünsche können vorab beim Stadtmarketing eingereicht werden.

Spontan ist dies auch am Samstagvormittag direkt bei Matthias Karb möglich. „Sollte ich nicht ganz text fest sein, wird eben improvisiert“, verspricht Matthias Karb eine kurzweilige musikalische Umrahmung des Marktgeschehens.

Das komplette Programm zur „Kultur auf dem Wochenmarkt“ findet sich auf der Homepage des Stadtmarketings unter www.stadtmarketing-lampertheim.de. Dort ist ein Dokument zum Herunterladen hinterlegt. red