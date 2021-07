WSV stellt Klasse unter Beweis

Lampertheim. Die Flotte des WSV Lampertheim nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem zuletzt 2019 Süddeutsche Meisterschaften ausgetragen wurden, wurde es nun wieder ernst: Einzelne Sportler des WSV hatten fast zwei Jahre keinen Wettkampf bestritten, nur vereinsintern gab es immer mal wieder Vergleiche, um sich für den Tag X vorzubereiten. Der war nun gekommen. Das WSV-Team zeigte in Karlsruhe bei den Süddeutschen Meisterschaften der Junioren und Leistungsklasse, dass es nicht viel verlernt hat.

Im Kajakvierer über 500 Meter stellte das Lampertheimer Quartett seine Qualitäten unter Beweis. Jan Brechenser, Björn Barthel, Marco Brechenser und Marcel Blum gingen das Rennen sehr beherzt an, übernahmen die Führung und gewannen überlegen. Auch im Zweier über die 200 Meter gehörten die Lampertheimer Paddler zum Favoritenkreis.

Zentimeter können entscheiden

„Über 200 Meter muss alles passen. Hier entscheiden Zentimeter über Sieg oder Niederlage“, so Sportwart Dieter Brechenser. Und es lief wieder optimal für die Spargelstädter: Der Sieg ging an Jan Brechenser und Björn Barthel, Silber holten sich Marcel Blum und Marco Brechenser. Knapp an Gold vorbei fuhr Björn Barthel im K1 über die 200-Meter-Strecke, aber auch mit Silber konnte er zufrieden sein. Ein heißes Rennen wurde der Zweier über 500 Meter, und es waren wieder die WSV-Boote, die um die Medaillen kämpften. Silber gab es für Björn Barthel und Jan Brechenser, Bronze holte das Nachwuchsboot mit Simon Specht und Marcel Blum. In den weiteren Rennen blieben die Lampertheimer in der Silberspur. In 1000-Meter-Rennen im K2 errangen Simon Specht und Marco Brechenser den zweiten Platz. Gemeinsam mit Björn Barthel und Jan Brechenser folgte auch im K4 Silber. Das Highlight war der K1 über 500 Meter. Gleich vier WSV-Boote waren im Finale, und es wurde ein tolles Rennen. Simon Specht errang seine vierte Medaille. Platz drei ging an Jan Brechenser, Platz vier an Marco Brechenser und Marcel Blum wurde Fünfter.

Auch im Juniorenbereich gab es Medaillen für den Wassersportverein. Hier gewann Franka Thierfelder dreimal Bronze und zwar im K2 über 200 und 500 Meter sowie im K4 mit Klara von Allwörden, Anna Hofmann und Josephine Siemens aus Gießen im Team Hessen. Für Philipp Reiber reichte es nicht ganz zu einer Medaille. Seine beste Platzierung war der vierte Platz im Team Hessen im K2. red

