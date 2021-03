WSV freut sich über finanzielle Unterstützung

Lampertheim. Die Corona-Krise macht vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu schaffen, so auch der Lampertheimer Vereinslandschaft. Daher nahmen der Erste Vorsitzende des Wassersportvereins Lampertheim 1929, Rainer Vetter, und die Zweite Vorsitzende Erika Gabler mit großer Freude den Förderbescheid der Stadt Lampertheim in Höhe von 1100 Euro vom Ersten Stadtrat Marius Schmidt entgegen. „Die Förderung können wir sehr gut gebrauchen, um zwei Rennkanus zu beschaffen“, erklärte Vetter. „Es ist schön zu wissen, dass die Stadt Lampertheim mit der Vereinsförderung die Vereinslandschaft so tatkräftig unterstützt – gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt“, ergänzte Gabler. „Die Vielzahl und Vielfalt an Vereinen, die wir in Lampertheim haben, ist einer der größten Schätze unserer Stadt und den gilt es zu pflegen“, so der Erste Stadtrat. Er freue sich daher besonders, dass die Förderung gerade in Zeiten, in denen das Vereinsleben nahezu zum Erliegen gekommen ist, trotzdem eine Investition in die Zukunft darstellt. Unser Bild zeigt Marius Schmidt, Erika Gabler und Rainer Vetter (von links). red (Bild: Stadt Lampertheim)

