WSV-Flotte räumt ab

Lampertheim. Eine ganz normale Regatta gab es schon lange nicht mehr für die Kanuten. Daher war der Andrang beim Wettkampf in Langenprozelten enorm und das Teilnehmerfeld sehr stark besetzt. Es gab keine Teilrennen, Medaillen und Pokale wurden nur in den Finals vergeben. Mit 21 Gold-, 16 Silber- und acht Bronzemedaillen gehörte der Wassersportverein Lampertheim zu den erfolgreichsten Vereinen der Regatta.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überragend war dabei die Leistungsklasse der Lampertheimer: Sie gewannen alle Finalrennen. Im Einer siegten Simon Specht über 500 und 5000 Meter. Die Erfolge in den Sprintrennen über 100 und 200 Meter gingen an Marcel Blum. Im Zweier gewannen über 500 Meter Marcel Blum gemeinsam mit Simon Specht und über 200 Meter Marcel Blum gemeinsam mit Marco Brechenser. Bei dieser Überlegenheit in den Kleinbooten war der WSV in den Viererrennen natürlich in der Favoritenrolle und dieser wurden die Spargelstädter auch voll gerecht: Jan Brechenser, Marcel Blum, Marco Brechenser und Simon Specht gewannen überlegen über 200 und 500 Meter.

Auch die Junioren des Wassersportvereins waren in den Mannschaftsbooten immer in den Medaillenrängen. Philipp Reiber, Jonathan Hinz, Tim Walter und Johannes Spranger erkämpften sich vier Mal die Silbermedaille.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der männlichen Jugend gab es sehr große Starterfelder. Matteo Lunkenbein schaffte es in alle Finalrennen. Über 5000 Meter fuhr er sein bestes Rennen. Unter den 35 Teilnehmern setzte er sich gleich vom Start weg in die Spitzengruppe und hielt sich dort. Ein hervorragender Platz drei war der Lohn.

Die Jugendfahrerin Anna Hofmann errang im Landesteam BW vier Mal Gold in den Mannschaftsbooten und im Einer auf allen drei Strecken die Silbermedaille.

Die Lampertheimer Schüler A, die für die Landesmannschaft von Hessen starten, holten sich auch viele Treppchenplätze. Für Lenny Schüttler und Alessandro Paterna gab es Gold im Zweier und zwei Mal Silber im K4. Die Schülerinnen Franka Wernz, Lya Stähle und Lilly Steger machten es umgekehrt. Sie gewannen den Vierer und wurden im Zweier Zweiter. Gemeinsam waren die Lampertheimer in der Mix-Staffel nicht zu schlagen, es gab dafür die Goldmedaille und einen Pokal.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Siege und Pokale sind natürlich bei den Jüngsten noch etwas ganz Besonderes. Der neunjährige Mael Müller gewann drei Goldmedaillen im Einer und mit Jonathan Persson den Zweier in der männlichen Schüler C-Klasse. Auch im Mix-Zweier gab es Gold für Mael Müller und Lucia Reetz. Lucia gewann zudem ihren Einer über 500 Meter. Gold-Medaillen holte sich auch Elouan Müller (2), Silber ging an Lasse Ringel (3) sowie Fiona Weber und Bronze an Niklas Stiller sowie Felix Pott. red