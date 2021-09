WSV baut Vormachtstellung aus

Lampertheim. Die Hessenmeisterschaften im Kanurennsport fanden in Kassel auf der Fulda statt. Der Wassersportverein (WSV) Lampertheim reiste mit einem großen Team zu den beiden Wettkampftagen an. Und die dort erzielten Leistungen konnten sich sehen lasse: Der WSV baute seine Vormachtstellung in Hessen weiter aus und errang 46 von 67 möglichen Siegen. Möglich war das nur, weil die Spargelstädter in allen Altersklassen gut besetzt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Achtjährigen gingen zwei Neulinge an den Start: Mael Müller erreichte alle Meistertitel bei den Jungs, und Lucia Reetz war bei den Mädchen nicht zu schlagen. Weitere Titel holen bei den Jungs Hendrik Stiller (Altersklasse 11) und und Lya Strähle bei den Mädels AK12.

Dass in den Mannschaftsbooten alle möglichen Titel an den WSV gingen, überraschte selbst die Lampertheimer Trainer. Im Kajakzweier weiblich Schüler B paddelten Lya Strähle/Lilly Steger auf Platz eins über 200 und 500 Meter. Bei den männlichen Schülern C gewannen Leon Brauch/Felix Pott, und bei den Schülern B waren Henrik Stiller/Jan Ringel nicht zu schlagen. Auch der Sieg im Kajakvierer ging nach Lamperheim.

Eine Klasse höher bei den Schülern A lief es ebenfalls gut für die Lampertheimer. Cara di Virgilio und Franka Wernz errangen sechs Meistertitel, und die männlichen Schüler Lenny Schüttler und Alessandro Partena waren viermal erfolgreich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der weiblichen Jugend war Anna Hoffmann dreimal am Start, und dreimal ging sie als Erste über die Ziellinie. Die männliche Jugend des Wassersportvereins dominierten die Rennen im K1.

Über 500 Meter der männlichen Jugend waren nur Sportler des WSV im Finale, und sie kamen in der Reihenfolge Jonathan Hintz, Matteo Lunkenbein, Mattheo Hermann, Tim Walter, Johannes Spranger und Till Wernz ins Ziel. Bei dieser Überlegenheit in den Einerrennen wurden auch in den Mannschaftsbooten auf allen Strecken die Medaillen unter den Lamperheimer Jungs verteilt. Insgesamt kamen sie zu sieben Meistertiteln.

In der Juniorenklasse war Philipp Reiber das Maß der Dinge. Er gewann die Einerrennen über 200, 500 und 5000 Meter. Im Zweier konnte sich Philipp Reiber über 200 Meter mit Leon Bucher den Sieg sichern.

Über die 500-Meter-Strecke im Kajakzweier gab es eine große Überraschung. Hier gewannen Till Wernz und Johannes. Ungeschlagen blieb auch Simon Specht: Er feierte fünf Siege. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3