WSV-Asse trumpfen im Wildwasser auf

Lampertheim. Den Kanuten erging es trotz Freiluft-Sport nicht anders, als vielen anderen Athletinnen und Athleten – beim Blick in den Terminkalender dominierte ein Eintrag: Abgesagt. Da die Vorbereitungswettkämpfe fehlten, ging es auch für die Lampertheimer Wildwasser-Kanuten Marcel Blum und Björn Barthel vom WSV in Bad Kreuznach in die Vollen. Dort wurde der Leistungstest der Bundes- und Landeskader genutzt, um die Startplätze für die Aktiven-EM und die U-23-WM zu vergeben. Für das Duo, das täglich im Leistungsklasse-Team des WSV trainiert, war es der erste Wettkampf in diesem Jahr.

Doch weder Björn Barthel noch Marcel Blum ließen sich davon irritieren. Barthel haute im K 1 gleich im ersten Lauf die schnellste Zeit raus, die von keinem der sechs Konkurrenten selbst im zweiten Durchgang getoppt werden konnte. Damit hat sich für die Europameisterschaften vom 12. bis 15. August im spanischen Sabero qualifiziert.

Gleich gegen ein Dutzend Mitbewerber musste sich Marcel Blum bei der U 23 behaupten. Sein zweiter Rang sicherte dem 21-Jährigen den Startplatz bei den U-23-Weltmeisterschaften vom 25. bis 28. August in Solkan (Slowenien). „Das sind natürlich tolle Erfolge für die beiden“, freute sich WSV-Sportwart Dieter Brechenser. Bevor es zu den internationalen Titelkämpfen geht, greifen Marcel Blum und Björn Barthel mit WSV-Team vom 9. bis 11. Juli bei den Süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe zum Paddel.

Bereits am kommenden Wochenende kämpft der 17-jährige Philipp Reiber beim Weltcup in Paris um ein Ticket für die Junioren-WM im Kanu-Marathon.

