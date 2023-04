Workshops in den Ferien

Hofheim. In den Osterferien lädt das Katholische Familienzentrum St. Michael im Rahmen des Projekts „Young4Younger“ zu zwei Workshops in die Kirchstraße 59 ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 20. April, können Jugendliche ab zehn Jahren unter dem Motto „Die Welt im Fokus“ ihre Handys zum Fotografieren zücken. Mit Evelin Maier geht es zunächst auf Motivsuche, danach werden die Fotos per App nach eigenen Vorstellungen bearbeitet.

Kreativität ist auch am Freitag, 21. April, gefragt, wenn Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren „Unser Sonnensystem sprayen“. Unter Leitung von Anne Firnkes wird dann ein Planeten-Graffiti entstehen. Beide Workshops finden jeweils von 13 bis 16 Uhr statt und sind kostenfrei. Anmeldungen werden per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de entgegengenommen. fh