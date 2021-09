Workshop zu Inklusion

Lampertheim. Die Stadt Lampertheim möchte Inklusion noch stärker fördern. Aus diesem Grund findet am Samstag, 2. Oktober, von 11 bis 16.30 Uhr in der Zehntscheune (Römerstraße 51) der Auftaktworkshop für den kommunalen Aktionsplan Inklusion statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an dem Prozess teilnehmen möchten, sind eingeladen.

Auf die Begrüßung durch Bürgermeister Gottfried Störmer und den Ersten Stadtrat Marius Schmidt folgt ein Impulsvortrag von Albrecht Rohrmann (Uni Siegen) zur UN-Behindertenrechtskonvention und der Möglichkeit von Aktionsplänen. Im Anschluss wird es eine Podiumsdiskussion mit Kurt Jacobs (Inklusionsbeauftragter der Stadt Hofheim/Taunus) und Katja Lüke (Referentin für Inklusion, Deutscher Olympischer Sportbund) geben.

Ab 12.45 Uhr besteht die Möglichkeit des informellen Austauschs der Workshop-Teilnehmer sowie der Erarbeitung erster Visionen und Leitziele. Um 13.45 Uhr folgt ein weiterer Impulsvortrag von Rohrmann zum Aufbau eines Aktionsplanes. Ab 14 Uhr startet dann die Arbeit in den Arbeitsgruppen. Das Veranstaltungsende ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Anmeldungen sind telefonisch möglich bei der Stadt Lampertheim unter der Nummer 06206/93 54 72 oder per E-Mail an andreas.dexler@lampertheim.de. red

