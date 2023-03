Workshop für Gläubige

Hüttenfeld. Die Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld/Neuschloss veranstaltet am Freitag, 24. März, von 16 bis 20 Uhr in die Gustav-Adolf-Kirche einen Workshop zum Thema „Kirchenjahr und Gottesdienstlithurgie“. Ziel des Workshops ist es, das Verständnis für die aktuelle Praxis in Hüttenfeld und Neuschloss zu vertiefen, zu einem besseren Kennenlernen beizutragen oder Änderungen vorzunehmen, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Workshop richtet sich sowohl an Neumitglieder als auch an langjährige Gemeindemitglieder, die ihr Wissen über das Kirchenjahr und die Gottesdienstliturgie vertiefen möchten. Neben dem theoretischen Hintergrundwissen wird der Workshop auch praktische Übungen und Diskussionen beinhalten. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine aktive Rolle einnehmen und ihre eigenen Erfahrungen einbringen, heißt es weiter. Der Workshop bietet Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und sich mit anderen Gläubigen auszutauschen. Im Vorfeld kann man sich auf der Internetseite „Kirchenjahr-evangelisch.de“ informieren. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Imbiss für alle Teilnehmenden. ron