Womöglich Bewegung bei der ICE-Trasse

Neuschloß. Noch ist unklar, wie der neue ICE-Streckenabschnitt zwischen Lorsch und Mannheim aussehen wird, wenn er über Lampertheims Gemarkung führt. Wie Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) nun im Ortsbeirat von Neuschloß sagte, besteht nach wie vor zunächst die Hoffnung, dass ein dazu geplanter Tunnel in bergmännischer Bauweise angelegt wird.

Die Deutsche Bahn will die Entscheidung zum Abschnitt bis Ende des Jahres treffen. Zunächst hatte die Bahn den Bau der Strecke so geplant, dass sie direkt an Neuschloß vorbeiführen soll und dazu ein Tunnel in „offener Bauweise“ durch den Wald führen sollte. Gleichwohl hatten sich im vergangenen Jahr die Hinweise verstärkt, dass auch eine Variante in „bergmännischer Bauweise“, also etwa 30 Meter unter der Erde ernsthaft diskutiert wird. Dafür werben Ulrich Guldner und seine Mitstreiter von der Bürgerinitiative Lampertheim (BILA) schon seit Jahren, da der ohnehin geschädigte Wald weniger belastet werde.

Wie Störmer nun sagte, laufen die entsprechenden Baugrunduntersuchungen nach wie vor. Dabei werde noch geprüft, inwieweit beide Tunnelvarianten möglich wären.

Direkt von Lorsch zur Riedbahn?

Mittlerweile gebe es aber den Gedanken, falls ein bergmännischer Tunnel gebaut wird – „und aus meiner persönlichen Bewertung ist das so abwegig nicht“ –, dass auch der direkte Weg von Lorsch in Richtung Riedbahn, wo sich die ICE-Strecke einfädeln soll, gewählt werden könne. Denn dann würde es ja auch Sinn machen, den Tunnel nicht mit einer Verschwenkung unter dem Wald zu bauen, sondern dann direkt zwischen Lorsch und Riedbahn, sagte Störmer.

Das wiederum würde dann bedeuten, dass die Trasse den Stadtteil Neuschloß nicht an der Ostseite passieren würde, sondern westlich. Dort könnten die Schnellzüge dann unbemerkt in 30 Meter Tiefe vorbeifahren. Doch zunächst seien weitere Bodenuntersuchungen notwendig, um mehr Daten zu erhalten.

Seit Jahren wird über die ICE-Strecke diskutiert, die Trassen entlasten und für schnellere Verbindungen zwischen Frankfurt und Mannheim sorgen soll. Aus Sicht der BILA bietet ein tief unter der Erde gebauter Tunnel durch Lorscher und Lampertheimer Gemarkung den besten Schutz für Mensch und Natur. Die Bahn hatte im vergangenen Jahr mehrere Varianten vorgelegt und diese Idee berücksichtigt. wol