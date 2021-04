Lampertheim. Zu einem Wohnwagenbrand rückte die Lampertheimer Feuerwehr an Gründonnerstag gegen 9 Uhr in die Industriestraße aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Camper, der auf einem Privatgelände stand, „fast schon am Schmelzen“, schildert Stadtbrandinspektor Klaus Reiber im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Flammen griffen auch auf zwei daneben stehende Gartenhütten über, von denen eine vollständig niederbrannte, die andere wurde stark beschädigt. 22 Einsatzkräfte waren rund eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Dabei kühlten die Feuerwehrleute auch Gasflaschen, die sie in erwärmetem Zustand auf dem Gelände gesichtet hatten. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

