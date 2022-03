Wohnung nicht mehr nutzbar

Lampertheim. Drei Verletzte und eine unbewohnbare Wohnung sind das traurige Fazit eines Brandes, der sich am Samstagabend in einer Wohnung in der Finkenstraße in Lampertheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, gingen kurz nach 19 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr und bei der Notrufzentrale der Polizei Anrufe ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Lampertheim und Hüttenfeld konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen in dem Sechs-Parteien-Haus verhindern. Dennoch ist die betreffende Wohnung laut Polizei unbewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Balkon in Flammen

Mit der Drehleiter bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen auf dem Balkon an der Rückseite des Mietshauses in der Finkenstraße. © Berno Nix

Als der Löschzug unter Führung von Thorsten Gutschalk am Brandort eintraf, stellte die Feuerwehr eine starke Verrauchung im zweiten und dritten Obergeschoss des Hauses fest. Ein Balkon auf der Rückseite des Gebäudes brannte in voller Ausdehnung. Wie die Feuerwehr schreibt, hatte das Feuer bereits auf das Innere des Gebäudes übergegriffen. Insgesamt wurden vier Personen aus dem Gebäude geholt. Drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken transportiert, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Verletzt wurden die 25 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung, ihre 58 Jahre alte Mutter, die in der Nachbarwohnung lebt, und eine 84-jährige Bewohnerin einer Wohnung oben drüber. Am späten Samstagabend war die 84-Jährige laut Polizeibericht bereits wieder entlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Feuer konnte laut Feuerwehr über die Drehleiter und durch ein C-Rohr im Innenangriff schnell gelöscht werden. Die Lüftungsmaßnahmen zogen sich über einen längeren Zeitpunkt hin. Das Technische Hilfswerk wurde zur Sicherung von Türen hinzugezogen, die die Feuerwehr auf der Suche nach Personen im Gebäude hatte aufbrechen müssen. Die Finkenstraße und die Nebenstraßen waren für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Auch DRK vor Ort

Auch die Lampertheimer und Bürstädter Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren mit elf Helfern und vier Fahrzeugen zur Unterstützung des Rettungsdienstes herbeigeeilt, weil zunächst unklar war, wie viele Personen Hilfe benötigen könnten. Außerdem wurde die Feuerwehr Hüttenfeld nachalarmiert, um den Bedarf an Atemschutzgeräteträgern zu decken sowie den Grundbrandschutz zu gewährleisten. pol/red