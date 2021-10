Wohnen und Arbeiten

Lampertheim. Die Fraktion der SPD im Lampertheimer Stadtparlament bringt für die kommende Sitzung am 29. Oktober zwei Anträge ein. Einmal möchte sie prüfen lassen, inwiefern die Stadt mehr vom Bundesarbeitsministerium geförderte Arbeitsplätze für Menschen vom so genannten zweiten Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen kann. „WIr würden uns insbesondere freuen, wenn über diese Programme aus dem Sozialgesetzbuch die Technischen Betriebsdienste mit ihren wichtigen Arbeiten gerade in der Grünflächenpflege, gestärkt werden könnten. Für zwei Jahre werden neue Arbeitsplätze für Menschen, die zuvor ohne Arbeit waren, zu 100 Prozent inklusive Arbeitgeberanteil vom Bund gefördert“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Klingler. Die SPD möchte diese Gelegenheit nutzen, um Menschen die Chance auf Wiedereingliederung zu geben. Bei den Biedensand Bädern ist eine solche Stelle bereits geschaffen worden.

Mit einem zweiten Antrag zielt die SPD auf den städtischen Wohnungsbestand ab. „Wir fördern in jedem Jahr Bauträger wie die Baugenossenschaft Lampertheim bei der Erstellung von bezahlbarem Wohnraum. Das ist gut und richtig. Aber auch die Stadt besitzt nach wie vor Wohnungen, die teilweise einen sehr hohen Sanierungsstau aufweisen und kaum vermietbar sind“, merkt Klingler an. Daher müsse die Stadt alle Möglichkeiten zu nutzen, Wohnraum zur Miete zu schaffen und möglichst alle eigenen Wohnungen vermieten zu können. Die SPD erwartet ein Konzept, wie diese Wohnungen nachhaltig und komplett saniert werden können. red