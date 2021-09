Wohnen in der Scheune

Hüttenfeld. Angesichts der vorliegenden Unterlagen – Pläne des Architekten, Schriftverkehr mit den Behörden – befürchten die Anwohner rund um die denkmalgeschützte Tabakscheune in Hüttenfeld, dass das Gebäude in absehbarer Zeit abgerissen und durch den Neubau eines Wohnkomplexes ersetzt wird. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats haben Sprecher einer Bürgerinitiative Bedenken artikuliert (wir berichteten).

Der „Südhessen Morgen“ hatte auch um eine Information durch das Kreisbauamt gebeten. Diese ging am Donnerstagnachmittag ein. Demnach liegt dem Bauamt ein Antrag auf „Nutzungsänderung einer denkmalgeschützten Scheune zu Wohnzwecken“ zur Entscheidung vor. Die untere Denkmalschutzbehörde sei im bauaufsichtlichen Verfahren beteiligt. Eine Zustimmung der unteren Denkmalbehörde sei erfolgt.

„Denkmalkonformes Projekt“

Die Denkmalbehörden (Landesdenkmalamt wie Untere Denkmalschutzbehörde) begrüßten das „denkmalkonforme Sanierungsprojekt“, also die Umnutzung der Scheune zu Wohnzwecken. Gleichzeitig sei damit der Erhalt eines zeitgeschichtlichen Denkmals für Lampertheim und den Kreis gesichert. Der Maßnahme sei am 8. Februar von Seiten der Denkmalbehörden zugestimmt worden. Dem Abriss eines später hinzugefügtem kleineren Lagergebäudes sei ebenfalls die Zustimmung durch die Denkmalbehörden erteilt worden.

Der Abbruch dieses „jüngeren“ Nebengebäudes im nördlichen Bereich sei durch das Bauamt des Kreises (unter anderem mit Beteiligung der Stadt Lampertheim wie durch die Denkmalschutzbehörden) genehmigt worden. Ein Antrag zum Abbruch der Tabakscheune liege der Kreisverwaltung gegenwärtig nicht vor. urs

