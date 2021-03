Lampertheim. Der Wochenmarkt auf dem Schillerplatz in Lampertheim feiert sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum am 16. März fällt auf einen Dienstag, also einen Markttag. Das Stadtmarketing Lampertheim will mit einer kleinen Ausstellung im Schillercafé hierauf hinweisen. Bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie sind größere Jubiläums-Aktionen derzeit nicht möglich. Im weiteren Jahresverlauf sind jedoch –sofern die Situation es zulässt– noch besondere Aktionen mit After-Work-Markt, Live-Musik, Lesungen und Ähnlichem geplant.

Für den 16. März soll gemeinsam mit dem Heimatmuseum Lampertheim die Historie des Marktes etwas aufgearbeitet werden. Für die Ausstellung im Schillercafé werden noch altes Fotomaterial, Anekdoten, Geschichten oder Erlebnisse gesucht, die mit dem Wochenmarkt in Verbindung stehen. Das Team Stadtmarketing freut sich über Ideen zum Thema. Es ist telefonisch unter 06206/58 02 42 2 oder per E-Mail an stadtmarketing@lampertheim.de zu den üblichen Geschäftszeiten in der Domgasse 9 erreichbar. red