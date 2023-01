Wochenende voller Wunder

Lampertheim. Kürzlich hat in der katholischen Pfarrgruppe Lampertheim ein Intensivwochenende zur Vorbereitung auf den Empfang des Firm-Sakramentes stattgefunden. Bei sonnigem Winterwetter machten sich 39 Jugendliche gut gelaunt mit der Bahn auf den Weg nach Bad Dürkheim zum Jugendhaus Christophorus.

Angeleitet wurde die Gruppe von Pfarrer Christian Rauch und unterstützt von den Firm-Katecheten Karl Oberfeld, Tim Siegel, Nico Hahl, Laura Wagner und Gudrun Haßler, die bereits im Vorfeld einen umfangreichen und interessanten Ablauf für das Wochenende ausgearbeitet hatten. Auf dem Programm standenlaut Pressemitteilung Einzel- und Gruppenaufgaben zu geistlichen Themen, Impulse und Gebete, ein Gottesdienst aber auch Spaß und Spiel.

Fackelwanderung zum Auftakt

So startete der thematische Teil nach Ankunft, Zimmeraufteilung und Abendessen mit einer Fackelwanderung unter dem Motto „Gott, du bist wie eine Burg!“ zur nahegelegenen Nietburg. Die Burgruine mit dem großen Burginnenhof bot eine besondere Atmosphäre für die vorgetragenen Texte und Impulse und unter dem hell leuchtenden Sternenhimmel konnten sich die Firmbewerber sehr leicht, eindrückliche Gedanken zu dem Thema machen.

Am Samstagvormittag stand die Frage „Gott, wie bist du?“ im Raum, der in Kleingruppen nachgegangen wurde. Die Jugendlichen haben ihre Gedanken gerne und vielfältig eingebracht und in persönlichen Gesprächen ausgetauscht. Am Nachmittag war das Thema „Wunder“ Mittelpunkt der Betrachtungen, auch hier wurde dem Begriff auf verschiedene Art und Weise nachgespürt: Es wurden dazu Plakate erstellt, Tonfiguren modelliert, Liedtexte herausgesucht sowie schließlich auch Kyrie- und Fürbitten-Texte formuliert, die anschließend in die Vorbereitung des Jugendgottesdienstes am Sonntag einflossen.

Daraufhin wurde ein kreativer Teil angeboten: Mit Holz-Wäscheklammern bastelten die Jugendliche Holzkreuze in verschiedenen persönlichen Ausführungen. Nach dem Abendessen schloss der Tag mit einer Disco im Gruppenraum und einem geselligen Spielabend im hauseigenen Jugendcafé ab. Spätestens jetzt wurden bestehende Kontakte untereinander intensiviert und neue Freundschaften geschlossen.

Am Sonntag begann der Tag mit einem Impuls zum Thema „Gott, begleitet und trägt dich durchs Leben“. Nach dem Zimmeraufräumen wurde der ausführlich vorbereitete Jugendgottesdienst zum Thema „Wunder“ in der anliegenden Kapelle gefeiert. Das weitgefächerte Programm schloss nach dem Mittagessen mit einer Reflexion in großer Runde ab, welche eine durchweg positive Resonanz ergab und sogar ein Lob für die Verantwortlichen einschloss. Nach der Rückfahrt kehrten alle am Sonntagnachmittag wohlbehalten zurück. red