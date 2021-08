Wo soll man wohnen und wo parken?

Lampertheim. Nicht nur Stadtverordnete der CDU, darunter Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb, sondern auch viele Bürger konnte der Fraktionsvorsitzende der Alexander Scholl anlässlich der vorletzten Etappe der CDU-Sommertour begrüßen. Bürgermeister Gottfried Störmer war eingeladen worden, um einen aktuellen Sachstand zur Stadtentwicklung, besonders zum Umbau des Unterdorfes zu geben.

Zunächst ging es zum Parkplatz in der Riesengasse. Auf fünf Jahre ist die Nutzung als Parkplatz limitiert, dann spätestens muss eine Entscheidung fallen, ob hier eine Wohnbebauung stattfindet. Da hier laut Störmer überwiegend Personal der Stadt parke, sei auch die Entwicklung des Homeoffice zu berücksichtigen, meinte der Bürgermeister.

Auch im Bereich des zweiten Parkplatzes in der Riesengasse, wo sich noch ein älteres Gebäude befindet, soll mittelfristig neuer Wohnraum geschaffen werden. „Wir sind der Speckgürtel von Mannheim – Wohnraum ist immer sofort vergeben“, erklärte Störmer, der der Meinung ist, dass „nicht nur Sozialwohnungen gebaut werden, sondern Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten angeboten werden soll“.

Flächen von Holz-Friedrich im Auge

Der sogenannte Muntermannparkplatz hinter dem Anwesen des ehemaligen Holz-Friedrich war ein weiteres Ziel der Sommertour. Hier steht die Stadt wegen einer Flächenerweiterung in Verhandlungen mit zwei Eigentümern. Der Plan: Die Kita soll ihren Spielbereich umgestalten, um Zufahrtsmöglichkeiten zu schaffen. Die denkmalgeschützte Mauer an der Zufahrt Römerstraße müsste außerdem um zwei Meter versetzt werden, um Gegenverkehr zu ermöglichen. Geplant ist ferner eine sogenannte Quartiersgarage mit 199 Stellplätzen. Vorbei ging es dann an der Rückseite der Domkirche, wo eine neue öffentliche Toilettenanlage installiert werden soll. Angestrebter Baubeginn ist im Herbst.

Letzte Station war der kleine Park am Parkhaus. Das ganze Gelände umfasst etwa 7000 Quadratmeter, für deren Gestaltung bekanntlich ein Investorenwettbewerb ausgeschrieben ist, erläuterte Störmer. Die künftigen verbleibenden Parkmöglichkeiten führten unweigerlich wieder zur Diskussion über eine Parkraumbewirtschaftung. Nunzio Galvagno vertrat die Ansicht, dass mit einem kostenpflichtigen Parken, die letzten Kunden aus der Kaiserstraße vertrieben werden. Thematisiert wurde auch wieder das Schillercafé. Vorläufig bleibe das Testzentrum dort, stellte Störmer klar. Davon abgesehen gäbe es bislang kein tragfähiges gastronomisches Konzept.

Auch der Bürgermeister hatte ein Anliegen. Um in Lampertheim ein Glasfasernetz zu installieren, bräuchte es dafür möglichst viele Nutzer. Franz Korb und Alexander Scholl versprachen, dass sie parteiübergreifend versuchen wollten, dafür bei den Bürgern zu werben. Dem Bürgermeister dankten sie, dass der trotz seines ersten Urlaubstags zur Sommertour gekommen war. sto