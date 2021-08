Wo die Bässe galoppieren

Lampertheim. Heiß, heißer, am heißesten: 2000 Besucher feierten am Samstag den Tanz der Bässe (TDB). Die Hitze bezog sich nicht nur auf die Mittagstemperaturen rund um den hinteren Teil des Sees der Biedensand-Bäder, sondern auch auf die eindringlichen Bässe der populären DJs. Die synthetischen Klänge hopsten über das Gelände und der Wind trug sie weit in die Spargelstadt hinein.

Sichtbar erhitzt und völlig losgelöst bewegten sich die Tanzenden nach der elektronischen Musik vor den zwei Bühnen. Den Temperaturen und dem Sommertrend entsprechend, hatten Frauen leichte, reizvolle Oberteile und knappe Shorts gewählt. Mancher Fächer kam zum Einsatz, auch kreativ gestaltet, um das Utensil in der Abenddämmerung zur Abwehr der Schnakeninvasion nutzen zu können.

Am Stand der „Glitzerfeen“ aus Mannheim um Marianne Koch bekamen die Mädels noch die passenden Party-Accessoires, wie stylischen Federschmuck, verkauft und Face-Painting mit reichlich kosmetischem Glitter aufgetragen. „Jetzt sind die Mädels fürs Festival-Fieber gestylt“, erklärten die Glitzerfeen aus der Quadratestadt. Auf den schmückenden Plakaten des Festivalgeländes war weithin zu lesen: „Ich liebe Tanz der Bässe“ und die Folienballon-Buchstaben „TDB“ machten schon am Eingang auf das Event aufmerksam. Am Einlass war Organisator Philipp Butterfass anzutreffen, der sich mit seinem Geschäftspartner Eduardo Hurtado Perez abwechselte, nachdem Produzent Perez auf Bühne eins, die in Richtung Weidweg ausgerichtet war, sein eindrucksvolles Set abspulte. Sein Künstlername ist Joaquin Perez und er hat ein besonderes Faible für Technik.

Am Einlass kam nur der Besucher vorbei, der einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorzeigte. Eine Testpflicht bestand auch für Geimpfte und Genesene. Trotz der Corona-Beschränkungen zeigten sich die Veranstalter Butterfass und Perenz von „NORMALevents“ GmbH mit dem diesjährigen Elec-tronic Beach Festival zufrieden, obwohl ihre Gedanken noch an den Zeiten vor Corona hängen, als über 5000 Musikfans zum Tanz der Bässe feierten.

Auf Stage zwei, in Richtung Angelsportverein 1920, ließ Musikproduzentin Juliet Fox, die Fachfrau für House-Musik und andere elektronische Tanzmusik, die Bässe abrocken. Auf der Bühne tanzte auch Nicklas Stork ausgelassen. „Ich bin selbst DJ und möchte heute einfach nur feiern“, verriet der Viernheimer. „Ich hatte ein Ticket für 2019, aber da wurde der Tanz der Bässe wegen eines Unwetters abgebrochen. Die Eintrittskarte behielt ihre Gültigkeit“, erklärte Alexandra Schweinsberg. Die Frankenthalerin machte den Vorschlag: „Die Veranstalter könnten Solarduschen auf dem Festival-Gelände installieren, darunter könnten sich Erhitzte erfrischen. Ich habe Alkohol getrunken und gehe deshalb nicht im See baden.“

In den Abendstunden hielt sich auch kaum noch ein Festival-Gast im Badesee auf. Dafür bot der Tanz der Bässe beispielsweise eine attraktive Gelegenheit für Junggesellinnen-Abschiede. Eine Gruppe junger Frauen, die den Hochzeitsbrauch in Lampertheim auslebten, war aus Speyer, Neustadt und aus Heddesheim angereist.

Entspannte Atmosphäre

Während die DJane Pretty Pink das technische Equipment bediente, galoppierte die elektronische Musik über die Rasenfläche. Die Produzentin gliedert deutsche Interpreten in cluborientierte Arrangements des Deep House ein. „Es ist eine angenehme, entspannte Atmosphäre hier, wir können uns auf dem Gelände frei bewegen“, schwärmte Steven Deichelbohrer aus Sandhofen.

Dass die Stimmung auch entspannt blieb, dafür sorgten Sicherheits- und Einsatzkräfte. Die Polizei war präsent, wie auch Viernheimer Johanniter und Lampertheimer DLRG-Mitglieder. Ein Boot des Katastrophenschutzes Land Hessen patrouillierte auf dem See. Nach 23 Uhr konnte Philipp Butterfass verkünden: „Die Veranstaltung ist top verlaufen, wir haben super Rückmeldungen erhalten.“

