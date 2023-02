„Wo bleibt Zeit für mich?“

Lampertheim. Welche Entlastungsangebote gibt es für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten? Wie gehen Betroffene am sinnvollsten mit Demenzerkrankungen um? Diese beiden Fragen werden Schwerpunkte sein beim nächsten Treffen des Gesprächskreises Demenz am Mittwoch, 1. März, ab 15 Uhr im Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus Lampertheim in der Hospitalstraße 1.

Der Gesprächskreis „Demenz“ Lampertheim wurde durch die Stadt Lampertheim, die Pflegeeinrichtungen und Ambulanten Dienste sowie die Caritas-Seniorenberatungsstelle Lampertheim ins Leben gerufen und widmet sich den Rahmenbedingungen der Versorgung dementiell veränderter Menschen in Lampertheim. Die Pflege und Betreuung dementiell veränderter Menschen ist in hohem Maße kräftezehrend. Körperliche, geistige und seelische Belastungen sind hoch. Im Gesprächskreis wird betroffenen Angehörigen die Möglichkeit gegeben, bei gleichzeitiger Betreuung ihrer erkrankten Angehörigen sich gemeinsam über Erfahrungen und Probleme auszutauschen und fachkundige Informationen zu erhalten.

Für diese Informationen sind beim Treffen am 1. März ab 15 Uhr Björn Burwitz, Pflegedienstleitung der Ökumenischen Diakoniestation Lampertheim, Michaela Hund (Fachkraft für Gerontopsychiatrie) vom Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus und Silvia Rhiem von der Caritas-Seniorenberatungsstelle Lampertheim anwesend.

Eine Betreuung erkrankter Angehöriger ist am Termin sichergestellt, Informationen bei Angela Büttner, 06206/95 51 00. red