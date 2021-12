WLAN per Dorflinde

Lampertheim. Auch in Lampertheim kann jetzt an weiteren öffentlichen WLAN-Hotspots gesurft werden. An den Biedensand-Bädern in Lampertheim sind jetzt neun „Digitale Dorflinden“ in Betrieb gegangen, die vom Land Hessen mit 9000 Euro gefördert werden. „Dank des durch die Landesregierung aufgelegten Förderprogramms konnten die Biedensand-Bäder ihre WLAN-Infrastruktur von einem Hotspot für das Freibad auf neun leistungsfähige Spots für Freibad, Hallenbad und Wohnmobilstellplatz auf einem sehr unkomplizierten Weg wesentlich verbessern“, freute sich Geschäftsführer und Erster Stadtrat Marius Schmidt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit könne die Stadt jetzt der großen Nachfrage gerecht werden und sowohl den Bürgern als auch den Gästen einen freien und leistungsstarken WLAN-Zugang anbieten. „Mit den eingerichteten Hotspots leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Attraktivität der Biedensand-Bäder und ergänzen das WLAN-Netz der Stadt Lampertheim um einen neuen Standort.“

Die Biedensand-Bäder sind der erste Standort von „Digitalen Dorflinden“ in der Spargelstadt. Hessenweit wurden seit dem Start des Landesprogramms im Herbst 2018 Fördermittel für mehr als 2100 WLAN-Hotspots bewilligt. red