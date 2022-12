Witziges und Besinnliches auf Lampertheimerisch

Lampertheim. Die Verehrer des Lampertheimer Dialekts sind eine große Familie und den Mittelpunkt bilden Karl-Heinz „Kalle“ Horstfeld und Kerstin Zecher. Die beiden „Lômbadda Babbler“ leisten organisatorisch sehr viel und werden in der Ausführung ihrer Veranstaltungen und dem Einsatz von Technik immer professioneller. So auch beim vorweihnachtlichen Treffen der Mundart-Schwätzer am

...