Lampertheim. Wie sehr eine Bücherei normalerweise nicht nur ein Ort der Stille und der Bildung ist, sondern auch der Begegnung und Lebendigkeit, das hat Barbara Burkard in den vergangenen Monaten erfahren. „Wir vermissen unsere Kundschaft, den Kontakt zu den Menschen“, sagt die Leiterin der Lampertheimer Stadtbücherei. Die durch die Pandemie bedingten Schließungen und Einschränkungen hätten ihr und ihrem Team gezeigt, wie viel Freude ihnen allen gerade der Austausch und das Miteinander machen. „Wir hoffen, dass es bald zu Ende ist und wir wieder regulär öffnen und auch wieder Veranstaltungen anbieten können.“

Buchpakete und Überraschungs taschen können unter Telefon ... Buchpakete und Überraschungs taschen können unter Telefon 06206/935-206 oder per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de bestellt werden. Das Team der Bücherei ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17.30 Uhr erreichbar.

Büchereien sind eben auch immer wichtige Treffpunkte in einer Stadt. Bis es soweit ist, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Zurzeit ist die Stadtbücherei wieder komplett für Publikumsverkehr geschlossen. Ausleihen sind aber in Form von Buchpaketen oder Überraschungstaschen möglich.

Für die Buchpakete können Nutzer ihre Medienwünsche telefonisch durchgeben oder per E-Mail an die Bücherei senden. Das Team stellt sie dann entsprechend zusammen und zu einem vereinbarten Zeitpunkt in einer Stofftasche vor die Eingangstür, wo sie abgeholt werden können. „Das ist schon im ersten Lockdown gut angenommen worden. Da haben wir 168 Buchpakete gepackt“, berichtet Burkard. Jetzt im zweiten Lockdown seien bereits weit über 100 Bestellungen dieser Art bearbeitet worden. Die Nutzer können bequem über den Online-Katalog der Bücherei (im Internet unter katalog.lampertheim.de) auswählen. Hilfreiche Gliederungen erleichtern dort die Suche. Da gibt es eine Kinderbibliothek mit Medien für Kinder bis zu neun Jahren, eine Jugendbibliothek für ältere Kinder und Jugendliche sowie eine Erwachsenenbibliothek. Sie sind nach Themen und Genre gegliedert, so dass nach Herzenslust gestöbert werden kann. Aber natürlich sind auch gezielte Suchen nach Autoren oder Titeln möglich.

Thematische Überraschungstüten

Wer nicht ganz genau weiß, was er ausleihen möchte, aber ein Themengebiet hat, das ihn oder sein Kind interessiert, kann sich auch eine Überraschungstüte packen lassen. Dafür sucht das Team der Bücherei aus dem Bestand zum Thema und zum Alter des Lesers passende Bücher aus und stellt sie wie die Buchpakete zu einem individuell vereinbarten Abholtermin bereit. Besonders weist Barbara Burkard darauf hin, dass es auch eine Extra-Kategorie gibt, in der Kinder und Jugendliche besonders leicht Bücher finden, für die das Antolin-Leseförderprogramm Quizfragen bereithält. Dies kennen viele Kinder aus ihrer Schule.

„Außerdem haben wir viele Lernhilfen mit Erläuterungen für alle Hauptfächer von Klasse 1 bis 10. Auch die sind im Online-Katalog zu finden“, sagt Burkard. Dies könne gerade jetzt in Zeiten von Homeschooling hilfreich sein. Allen, die zu Hause an einem Referat arbeiten, empfiehlt sie das digitale Angebot der Bücherei: Für fachliche Recherchen stehen das Munzinger Länder- und Personenarchiv, die Brockhaus-Enzyklopädie sowie über PressReader nationale wie internationale Zeitschriften zur Verfügung.

„Im vergangenen Jahr haben 1059 Lampertheimer Nutzer über PressReader 25 000 Artikel gelesen, davon viele in fremdsprachigen oder überregionalen Zeitungen und Zeitschriften“, kann Burkard ihrer Statistik entnehmen. Das digitale Angebot der Bücherei werde gut genutzt, freut sich die Büchereileiterin. Die meisten der knapp 2000 aktiven Leser würden in normalen Zeiten sowohl die physische als auch die Online-Ausleihe, die Onleihe, nutzen.

2020 hätten etwa 25 Prozent der Nutzer die Onleihe genutzt, fast 13 000 Downloads seien verzeichnet worden. Das waren wegen der Pandemie mehr als in den Vorjahren. „Das Digitale ist keine Konkurrenz, sondern eine gute Ergänzung.“ In der Onleihe wird laut Burkard vor allem Belletristik entliehen, während die physischen Ausleihen vor allem bei den Kinderbüchern stattfinden. Gerade für die junge Generation sei es wichtig, dass die Bücherei bald wieder zugänglich ist. „Dann können auch unsere Lesepaten wieder aktiv werden.“

2020 deutlich weniger Ausleihen

Die aktuelle Schließung wird mindestens bis 14. Februar andauern. Sollte der Lockdown verlängert werden, bleibt auch die Stadtbücherei vermutlich weiter geschlossen. Und bei einer Öffnung wird die wieder mit entsprechendem Hygienekonzept und Einschränkungen erfolgen. Die zweimonatige Schließung im ersten Lockdown hat laut Burkard zu einem 30-prozentigen Minus bei den Ausleihen geführt: Während im Vorjahr 96 000 Ausleihen gezählt wurden, waren es 2020 nur 66 000. „Das war ein trauriges Jahr für uns. Doch das wird sich schnell erholen, wenn unser Betrieb wieder normal läuft“, ist die Leiterin zuversichtlich.