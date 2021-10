Wise Guys neu arrangiert

Lampertheim. Cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim laden am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr zu einem weiteren Konzert mit dem Titel: „Wise Guys – Wise Guys-Songs neu arrangiert“ in den Schwanensaal ein. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Wise Guys treten nicht mehr auf, aber ihre Lieder haben es nicht nur aus Sicht der Musiker-Initiative Lampertheim verdient, weiter gehört zu werden. Der Abend steht also ganz im Zeichen ihrer Musik. Die Wise Guys haben fast ausschließlich eigene Songs in deutscher Sprache gesungen. Der mehrstimmige Gesang der fünf Männer begeistert die Zuhörer auch heute noch. Zu ihrem Repertoire gehörten sowohl lustige als auch gefühlvolle Lieder. Die Gruppe präsentierte ihre Songs rein a capella. Neben dem Gesang wurden dabei Instrumente wie Schlagzeug, Bass, Gitarre oder Bläser von Stimmen übernommen.

Instrumente statt a capella

Die Wise Guys haben das so großartig gemacht, dass der Projektleiter Hans-Peter Stoll gar nicht versuchen will, da nur ansatzweise heranzukommen. An diesem Abend werden tatsächliche Instrumente die Begleitung der Songs übernehmen. Die Begleitung ist also instrumental, auch wenn die Melodien und Text natürlich gesungen werden. Für alle Lieder wurden eigens Arrangements geschrieben, damit diese an diesem Abend gespielt werden können. red