Wirtschaftsmacht China im Blickpunkt

Lampertheim. Den Wirtschaftswissenschaftler Heribert Dieter hatte der Rotary Club zu einem Vortrag über die Wirtschaftsmacht China und deren Auswirkung auf die globale Welt in die Hans Pfeiffer Halle eingeladen. Dieter, selbst Lampertheimer, lehrt an den Universitäten Friedrichshafen und Potsdam und arbeitet als Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Dieter skizzierte die wirtschaftliche Entwicklung Chinas seit etwa vier Jahrzehnten. So habe ein Werktätiger 1979 etwa 210 Dollar pro Jahr erwirtschaftet, im Jahr 2018 waren es bereits 10 200 Dollar. Auch die Infrastruktur weise bestechende Zahlen auf, so Dieter. So wurde 1986 in Shanghai die erste U-Bahn gebaut, heute lägen 14 der 20 größten U-Bahnnetze in China. Dieser rasante Erfolg sei vor allem der Änderung der Wirtschaftspolitik durch den damaligen Politiker Deng zu verdanken.

Heribert Dieter bei seinem Vortrag über China. © Dieter Stojan

Trotz dieser unbestreitbaren Erfolge sieht Dieter keine Nachhaltigkeit in der Entwicklung. Die viel zu hohe Verschuldung von 340 Prozent der Wirtschaftsleistung führe zu einer Wirtschaftsblase, ein weiteres Wachstum sei unwahrscheinlich. Das Desaster auf dem Immobilienmarkt ist für Dieter ein signifikantes Zeichen dafür. 70 Millionen Wohnungen stünden leer, weil am Bedarf vorbei gebaut wurde. Auch die Ein-Kind-Politik habe zu Verwerfungen geführt. Arbeitskräftemangel war die Folge. Zuwanderung ist darüber hinaus nicht erwünscht.

Bevorzugt würden auch Staatsbetriebe, die erfahrungsgemäß weniger flexibel auf den Markt reagieren. Die Produktivität spiele dabei eine Schlüsselrolle und sei im Vergleich zu den USA zu niedrig, moniert Dieter. Dazu komme, dass es keine Halbleiterproduktion von Rang in China gebe. Dies belaste. China gibt für deren Import mehr Geld als für Rohöl aus. All diese Wirtschaftsprobleme habe die Regierung erkannt und schlage einen anderen Kurs ein.

Politik der Abschottung

Während zu Beginn der industriellen Entwicklung für internationale Arbeitsteilung geworben wurde, betreibe man heute eine immer restriktivere Abschottungspolitik. Man wolle Selbstversorger werden, das Ausland solle aber weiterhin in China einkaufen, so das Wunschdenken. Investitionen in China könnten zum Risiko werden. Dazu komme, dass sich die Stimmung in der Welt gegen China mit seiner sehr robusten Außenpolitik richte, welche zunehmend undiplomatische Forderungen stelle. In Bezug auf Deutschland trifft Dieter die Aussage, dass wir durchaus ohne Chinahandel überleben könnten. Nur sieben Prozent der Warenleistung gingen in den Export. Doch mittlerweile würden große deutsche Konzerne mehr Autos in China als in Deutschland produzieren. Eine Tatsache, die den hiesigen Arbeitsmarkt nicht gerade unterstütze.

In der Diskussion untermauerte Heribert Dieter seine Aussagen. Er sieht die Ursache in der robusten Außenpolitik, dass der Bevölkerung klar gemacht werden soll, dass das Ausland eine Bedrohung darstelle, um so die Schranken immer höher zu machen. Das Verhältnis Deutschlands zu China definierte er mit den Worten: „Wir wollen es allen recht machen und keinen vor den Kopf stoßen. Wir haben uns bis jetzt immer gescheut, eine klare Position zu beziehen.“ Störmer dankte zum Schluss mit einem Präsent und lud die Zuhörer zu einem Umtrunk und weiteren Diskussionen ein.