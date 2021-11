Lampertheim. Der 11. November steht vor der Tür, und somit befinden sich die Fastnachter des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim in den Startlöchern. Nach ihrer Corona-bedingten Pause werfen nun die geplanten närrischen Veranstaltungen ihre Schatten voraus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Narren haben ein Schattenbild von der auserkorenen Stadtprinzessin verschickt. Jetzt sollen die Fastnachtsfans erraten, wer hinter dem Schwarzgedruckten steckt. Zu erahnen ist nämlich nur ein ausladendes Tüllkleid, der Kopf der Karnevalsprinzessin fehlt.

Die Narren treiben es mal wieder dolle, sie wollen die Neugierigen an der Nase herumführen. Im Übrigen freuen sich die rot-weißen Fastnachter, dass überhaupt Karneval gefeiert werden kann. Wenn auch in einer Corona-konformen Art und Weise. Über Details verraten die Narren nicht viel. Jesina Litters, die Zweite Vorsitzende des CCRW, sagt mit einem schelmischen Lächeln: „Lasst Euch für die kommende Kampagne von uns überraschen. Wir sind zurück und wollen mit Euch gemeinsam wieder die fünfte Jahreszeit feiern.“

Ihr gut gehütetes Geheimnis wollen die Fastnachter zur Kampagne-Eröffnung am Samstag, 13. November, lüften. An diesem Abend gibt sich die Lieblichkeit zu erkennen und wird im Kreise ihrer Narren feierlich inthronisiert. Dann kann sie sich auf einen feierlichen Ball, der extra für sie ausgerichtet wird, freuen. Nach der Zeremonie soll der vorläufige CCRW-Narrenfahrplan mit den wichtigsten Terminen bekanntgegeben werden. „Wir wollen wieder Spaß haben und Fastnacht feiern“, sagt der neue Erste Vorsitzende Holger Braun. Doch er erhebt auch den Zeigefinger und erklärt: „Aber nicht auf Kosten der Gesundheit.“

Hygiene-Konzept entwickelt

Die Fastnachter wollen die närrischen Feierlichkeiten abwandeln und sich streng an die geltenden Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen halten. Sie haben Konzepte für Hygienemaßnahmen aufgestellt. Sicherlich werde bei den Veranstaltungen die 3G-Regelung in Kraft treten, denkt Braun. Sollte es aktuell gehäuft zu Neuinfektionen kommen, wollen die Fastnachter ihr Konzept anpassen und überlegen, welche Einschränkungen angemessen sind – auch wenn dann die Notbremse gezogen werden muss.

Rätselraten um Lieblichkeit

Für die Kampagne hat der Verein schonmal einige Veranstaltungen festgelegt. Geplant sind eine Prunksitzung, der traditionelle Rathaussturm, das interne Ordensfest, eine Straßenfastnacht und ein Ehrenball, wie vom Vereinsvorsitzenden zu erfahren ist. Je nach Coronalage sei die Durchführung von weiteren Veranstaltungen noch offen.

„Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen, aber dünne Jahre hinterlassen ihre Spuren in einem Verein und in der Fastnacht. Wenn ein Verein eine Pause macht, dann laufen einige Mitglieder weg“, erklärt Holger Braun. So verhalte sich auch die Situation beim CCRW. Darum müsse sich der CCRW als Fastnachtsverein wieder etablieren. „Der harte Kern an Mitgliedern ist noch da. Wir müssen jetzt viel Energie in die Umsetzung der Kampagne stecken“, so der Vorsitzende.

Unterdessen ist das Rätselraten, wer die neue Stadtprinzessin sein wird, im vollen Gange. Ihr Alter ist mit 18 plus angegeben. Da die Wahl der passenden Haarfarbe schwierig sein kann, probiert die Zukünftige mal einen hellen Ton aus, mal greift sie zu einer dunklen Coloration. Ihr Lieblingsgericht sind Tacos, ein Fast-Food-Gericht aus der mexikanischen Küche. Auch Süßes mag sie. Als Lieblingsfarbe hat die Amtsanwärterin Apricot angegeben. Außerdem sei die Neue hilfsbereit und lache gerne, heißt es. Sie möchte kein „Normalo“ sein – in Anspielung auf das Lied „Normal kann jeder“ von den Zipfelbuben.

Die aufgestellte Stadtprinzessin, die die amtierende Lieblichkeit Julia I. in den wohlverdienten Prinzessinnenruhestand schicken wird, will in ihrer Amtszeit das bunte Leben genießen. Sehr wichtig sind ihr ehrliche Freundschaften, denn diese, betont sie, machten das Leben lebenswert.

