„Wir wollen unbedingt spielen“

Lampertheim. „Wir wollen in dieser Saison unbedingt spielen und das überhaupt nicht an der Zuschauerzahl festmachen“, sagte Frank Griesheimer, der Erste Vorsitzende der Volksbühne Lampertheim 1926, bei der Mitgliederversammlung. Auch wenn im Herbst wieder Maskenpflicht bestehe und Abstandsregeln eingehalten werden müssten und deshalb weniger Besucherinnen und Besucher in der Notkirche Platz fänden – es werde gespielt, lautet Griesheimers Ansage.

Ehrungen 40 Jahre Vorstandsarbeit: Jula Bischof. 30 Jahre Vorstandsarbeit: Ilse Prüssing. 40 Jahre Mitgliedschaft (und damit auch Ernennung zum Ehrenmitglied): Maria Baum, Angelika Jenner, Hartmut Prüssing und Michael Tschirner. Außerdem leistet Tschirner seit 25 Jahren Vorstandsarbeit. Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christel Altenau. roi

Am Freitag, 21. Oktober, wollen die Laiendarsteller und ihre Mitstreiter vor und hinter der Bühne mit dem Stück „‘S Disgo-Fiewa“ Premiere feiern. Auch deshalb sind sie längst im Spiel-Fieber. Da es momentan für Kulturveranstaltungen keine Corona-Auflagen gibt, sind die Aktiven optimistisch: Sie gehen davon aus, dass sie mit dem „Schwoangk in drei Aggde“ auftreten können.

Doch der Vorstand der Volksbühne hatte nicht nur in die Notkirche eingeladen, um diese Neuigkeit zu verkünden: Auch die Mitgliederversammlung mit Wahlen und Ehrungen stand auf dem Programm.

Griesheimer blickte zunächst auf das vergangene Jahr zurück, das von der Corona-Krise geprägt war. Immer wieder hatten die Mundart-Akrobaten gehofft, auftreten zu können. Aber die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen machte ihre Pläne zunichte.

„Die Spieler hatten jedoch beschlossen, unbedingt weiter zu proben. Wir haben alle an einem Strang gezogen“, sagte der Vorsitzende. Er dankte den Aktiven wie den Schauspielern, Souffleusen und den Bühnentechnikern für ihre aufopferungsvolle Arbeit.

Auch den aktuell 563 Mitgliedern dankte Griesheimer für ihre Treue und dem Vorstand für seine engagierte ehrenamtliche Arbeit. Spielleiter Michael „Michel“ Tschirner pflichtete dem Vorsitzenden bei: „Jeder hat sein Letztes gegeben, und jeder ist bereit weiterzumachen.“

Florian Uhl, der Geschäftsführer der Volksbühne, sagte, dass Ticket Regional den Kartenvorverkauf unterstützen werde. „Trotzdem wird das traditionelle Kartenverkaufshäuschen vor der Notkirche bestehen bleiben.“ Da die System-Abwicklung eine Umstellung bedeute, werden die Mitgliedsbeiträge nach Abschluss des Vorgangs eingezogen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Frank Griesheimer im Amt des Vereinsvorsitzenden bestätigt. Er ehrte anschließend die aktiven langjährigen Mitglieder, stellte ihren Ehrenamtsbereich vor und lobte ihren freiwilligen Einsatz. Wie den von Jula Bischof, die seit über 40 Jahren Vorstandsarbeit leistet. „Sie hat eine Menge Stunden für die Volksbühne geopfert“, würdigte der Vorsitzende. Das „Goldstückchen“ des Vereins werde weiterhin mitarbeiten und sich um die Jubilare kümmern. Ihr Amt als Schriftführerin übernimmt Spielerin Saskia Fischer. Auch Ilse Prüssing wurde für ihr Engagement gelobt und für ihre 30-jährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet.

Nun freuen sich die Akteure der Volksbühne darauf, das neue Theaterstück aufführen zu können. „Das Bühnenbild ist fast fertiggestellt“, verriet der Erste Vorsitzende. Die genauen Uhrzeiten für die Aufführungen werden noch bekanntgegeben. Der Kartenvorverkauf am Häuschen startet am 24. September. Eine Eintrittskarte kostet zehn Euro. Die Mitglieder werden wie gewohnt angeschrieben.