Lampertheim. Wie ein Damoklesschwert hängt der geplante Abriss des Jugendheims der Pfarrei Maria Verkündigung über den Musikern des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKMV). Zum letzten Mal tagte dort nun die jährliche Mitgliederversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war dabei bemerkenswert, welche große Resonanz diese Versammlungen des KKMVs finden, denn die Vorsitzende Birgit Steube konnte wie immer zahlreiche Mitglieder im Saal begrüßen. Im Rechenschaftsbericht ließ sie das vergangene Berichtsjahr, mit seinen Schwierigkeiten durch die Pandemie, Revue passieren, ließ aber auch die Probleme der Zukunft nicht aus.

Über 35 Aktive verfügt zurzeit das Orchester, 14 Jugendliche und ein Erwachsener sind in Kooperation mit der Musikschule in Ausbildung. Insgesamt unterstützen 316 Mitglieder den Verein. Gerade in der Jugendarbeit habe die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen. „Viele Musikschüler haben das Musizieren aufgegeben“, berichtet Steube und fügte hinzu: „Wir stehen vor einem Neuanfang.“

Sie forderte die Mitglieder daher zur Eigenwerbung auf. Bekanntlich können sogar die Instrumente kostenlos ausgeliehen werden. Die Zahl der Auftritte war aufgrund von Hygienevorschriften begrenzt. Höhepunkt waren letztendlich die Auftritte im November 2021 in der St. Andreaskirche bei einem Pontifikalamt und einem Ensemblekonzert. „Das beliebte Neujahrskonzert musste ausfallen nur bei privaten Auftritten konnten wir unseren Spielern eine musikalische Plattform bieten“, sagte Birgit Steube.

Finanzielle Folgen der Pandemie

Das habe sich auch in den Finanzen negativ nieder geschlagen. Immerhin sei ein Dampfnudelverkauf erfolgreich gewesen und soll nun wiederholt werden. Ausführlich ging sie auf die langjährige Probe- und Veranstaltungsstätte, das zum Abriss vorgesehene Jugendheim ein. Irreparable Schäden und klamme Kassen haben zu dem finalen Beschluss geführt. Seit Beginn war es ihre Heimstätte und Aufbewahrungsort der Instrumente. „Wir waren hier zuhause und wir sind traurig“, sagte Steube mit Bedauern.

Im Schwanensaal wird die erste Probe am 4. November stattfinden, der komplette Umzug ist am 12.November geplant. „Trotzdem müssen wir zusammenhalten und die Zukunft meistern“, appellierte die Vorsitzende und will alle traditionellen Auftritte wieder aufleben lassen. Natürlich müsse die Jugendarbeit noch stärker forciert werden. Der Probenbetrieb des Orchesters ruhte bis Mai 2021 berichte Karin Schüßler als Beauftragte. Weiter ging es dann mit Proben in Kleingruppen. Immerhin wurden 18 Auftritte absolviert und 27 Proben abgehalten.

Andrea Kind sprach für die Jugendarbeit. Aktuell versucht man das Newcomer-Orchester wieder aufzubauen. Es finden wieder jeden Freitag um 19 Uhr wieder Proben statt, warb sie. Der Kassenbericht von Andrea Kind ergab einen Verlust, der Verein stehe aber auf noch auf gesunden Füßen. Die nachfolgenden Wahlen verliefen problemlos, Birgit Steube ist wieder Erste Vorsitzende. In der nachfolgenden Diskussion stand der Umzug in den „Schwanen“ im Mittelpunkt. Zahlreiche Wortmeldungen waren zu verzeichnen mit dem Grundtenor, wie sollen wir mit den widrigen Umständen fertig werden.

Der Abriss wurde grundsätzlich bedauert und auf jahrzehntelange Ignoranz der verantwortlichen Stellen mit Blick auf eine rechtzeitige Instandhaltung verwiesen. Auch die Abwesenheit des Präses Christian Rauch, der sich terminlich entschuldigen ließ, wurde bedauert. Weitergehende Problemlösungen werden sich erst mit Beginn des Probebetriebs im Schwanen ergeben, stellte Steube zum Schluss fest. Für Verdienste für den KKMV ehrte sie mit einem Präsent Claudia Rohde, Gerhard Woyk und Klaus Steube.