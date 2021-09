Herr Schepp, welche Strategie der Wiederaufforstung verfolgen Sie im Lampertheimer Wald?

Ralf Schepp: Die Auflichtungserscheinungen in unserem Wald betreffen vor allem Kiefer- und Buchenbestände. Diese leiden am ehesten unter den negativen Einflüssen. In die freiwerdenden Lücken stößt dann die Traubenkirsche vor und verdrängt die übrige Vegetation. Unser Ziel ist es deshalb, einen stabilen Hochwald zu bauen, der dominiert wird von Kiefer und Stileiche, ergänzt durch Pflanzungen von Birke, Hainbuche, Sommerlinde oder Spitzahorn.

Inwieweit spielen auch nichtheimische Arten eine Rolle beim Wiederaufbau?

Schepp: Wir setzen auf eine Mischung aus heimischen und nichtheimischen Arten, um die Risiken, die ein Wald durch Umwelt-, Klimaeinflüsse und Schädlinge erleidet, möglichst gleichmäßig zu verteilen. Einheimische Arten, die mit dem Klimawandel zurecht kommen, nehmen dabei einen großen Teil ein. Aber auch fremdländische Arten wie die Roteiche haben sich bis jetzt bewährt. Gerade die Roteiche eignet sich zur Prävention vor Waldbränden, weil unter ihr kein entzündliches Gras wächst. Andere Arten wie Schwarzkiefer oder Baumhasel setzen wir nur punktuell und in kleinen Mengen ein, um Erfahrungen zu sammeln.

Sollte man den Wald nicht besser sich selbst überlassen?

Schepp: Das wäre extrem kontraproduktiv, insbesondere im Stadtwald Lampertheim oder im Riedwald, weil wir derart gestörte Verhältnisse haben, dass sich invasive Arten wie die Traubenkirsche breitmachen. Daraus kann dann kein Hochwald mehr werden.

Muss das betriebswirtschaftliche Interesse am Wald angesichts des Klimawandels zurückstehen?

Schepp: Den Wald nutzen wir schon seit Jahrzehnten immer weniger als Wirtschaftsfaktor. Stattdessen wird immer mehr in den Stadtwald investiert, nämlich 120 000 Euro jährlich in den vergangenen zehn Jahren, um neuen Wald zu begründen und zu pflegen. Natürlich vermarkten wir das eingeschlagene Holz so marktgerecht wie möglich und der Qualität entsprechend.

Wie sehr macht dem Wald der Tourismus durch Freizeitsportler zu schaffen?

Schepp: Der Riedwald ist im Bereich des Forstamtes Lampertheim und angrenzenden Forstämtern mit seinen 100 zusammenhängenden Quadratkilometern Fläche ein wichtiger Erholungsraum. Das soll auch so bleiben. Deshalb wollen wir Spaziergänger, Reiter, Jogger und Mountainbiker integrieren. Das funktioniert im wesentlichen ganz gut. Gleichzeitig beobachten wir, dass immer mehr Menschen in den Wald kommen. Manche reagieren unverständlich, wenn sie auf forstwirtschaftliche Tätigkeiten stoßen, die sie als störend für ihre Freizeittätigkeiten empfinden. Die Forstwirtschaft ist für unseren Wald jedoch lebensnotwendig. Diesbezüglich haben wir noch Bewusstseinsarbeit zu leisten. urs