„Wir planen ins Blaue hinein“

Lampertheim. Einen weiteren Lockdown soll es nicht mehr geben. Doch wenn die hessische Landesregierung mit Beginn kommender Woche neue Corona-Verordnungen erlassen wird, rechnet auch die Lampertheimer Stadtverwaltung mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Schwierigkeiten könnte die Umsetzung dieser Verordnungen bereiten, vor allem in zeitlicher Hinsicht. Ob der Weihnachtsmarkt tatsächlich am ersten Adventswochenende eröffnet werden kann wie geplant, entzieht sich jeder Prognose.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Stunde kann der Pressesprecher der Lampertheimer Stadtverwaltung, Christian Pfeiffer, denn auch keine sicheren Vorhersagen treffen: „Wir haben keine Glaskugel“, unterstreicht er im Gespräch mit dieser Redaktion. Es lasse sich allerdings davon ausgehen, dass sich Hessen an den bereits vorliegenden Verordnungen Baden-Württembergs orientieren wird. Dies würde unter anderem bedeuten: Die bisherige 3G-Regel würde bei entsprechender Warnstufe erweitert. Demnach würde für den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen weitgehend der Nachweis eines PCR-Tests gefordert. Bislang genügt der medizinisch und labortechnisch weniger aufwendige Antigen-Test. Auswirken würde sich die Änderung etwa auf Konzerte der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL), für deren Besuch bislang ein Genesenen-, ein Impf- oder ein Antigentest-Nachweis vorzulegen ist.

Was eine erweiterte 3G-Regel für die Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes bedeuten würde, lässt sich laut Stadtsprecher Pfeiffer noch nicht sagen. Er hegt aber Zweifel, ob das frühere Wort von Ministerpräsident Volker Bouffier, Veranstaltungen im Freien würden von strengeren Verordnungen nicht betroffen, inzwischen noch gilt. Allerdings ist es aus Pfeiffers Sicht nicht vorstellbar, einen Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr rund um die Domwiese aufgebaut werden soll, einzuzäunen und mit kontrollierten Eingängen zu versehen. Würde der Markt unter derzeit geltenden Bestimmungen abgehalten, wäre lediglich das Abstandsgebot einzuhalten.

„Extreme Kurzfristigkeit“

Was die Unsicherheit bezüglich der kommenden Corona-Wochen betrifft, sagt der Pressesprecher: „Uns geht’s teilweise wie den Bürgern.“ Sicherheit und Vorhersehbarkeit seien auch für die Verwaltung derzeit nicht zu haben. Stattdessen verursache die „extreme Kurzfristigkeit“, die sich bei der Umsetzung der Landesverordnungen auf kommunaler Ebene ergebe, durchaus Frustrationen. Auch private Veranstalter sähen sich vor die unangenehme Entscheidung gestellt, lieber frühzeitig selbst abzusagen oder eine späte Absage zu kassieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

PCR- statt Antigen-Tests

Auf den städtischen Rathausservice sieht Christian Pfeiffer derzeit keine spürbaren Einschränkungen zukommen. In Lockdown-Zeiten war er geschlossen; inzwischen gilt ein Hybrid-Modell: Vormittags können Besucher den Service ohne Voranmeldung in Anspruch nehmen, nachmittags in bestimmten Stunden nur nach vorheriger Terminvereinbarung. „Mit dem Modell fahren wir sehr gut“, bestätigt der Pressesprecher. Dass eine neue Landesverordnung den Betrieb wieder einschränken wird, erwartet Pfeiffer bislang nicht. Allerdings hält er es für möglich, dass die 3G-Regel im Hallenbad demnächst ebenso verschärft werden wird.

Unterdessen hat Bürgermeister Gottfried Störmer in der Stadtverordnetenversammlung vorige Woche an die Bevölkerung appelliert, weiter Vorsicht walten zu lassen. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Auch Stadtsprecher Pfeiffer unterstreicht, Unachtsamkeit und Uneinsichtigkeit von Bürgern trügen zur angespannten Lage bei. Lampertheim habe kreisweit die höchsten Fallzahlen an Kontrollen und Bußgeldern. In der Heppenheimer Kreisverwaltung komme man mit der Bearbeitung schon lange nicht mehr hinterher. Dass die Ordnungsbehörde die Kontrollen wieder hochfährt, hält Pfeiffer für wahrscheinlich. Diese dienten nicht dazu, Bürger zu drangsalieren oder ihnen Geld abzuknöpfen, sondern im Zweifelsfall auch dazu, andere vor Ansteckungen zu schützen. Pfeiffer beteuert: „Niemand von uns will wieder dahin zurück, dass alles wieder zurückgefahren wird.“

Sollte Hessen die 3G-Regel verschärfen, müsste sich das Testzentrum auf dem Schillerplatz auf die Entnahme von PCR-Tests umstellen. Keine einfache Aufgabe, beteuert Apothekerin Sybille Fath: „Das stemmt man nicht über Nacht“. Aber „denkbar ist das schon“. Mit der Kostenerhebung sei die Testfrequenz zuletzt spürbar zurückgegangen. Noch hat die Apothekerin keine sicheren Hinweise in der Hand, um sich über den Weiterbetrieb konkrete Gedanken machen zu können. „Wir planen wieder ins Blaue hinein“, schickt sich Sybille Fath ins Schicksal.