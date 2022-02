„Wir müssen neue Sänger gewinnen“

Hofheim. Mit aller Macht stemmt sich der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz gegen die anhaltende Pandemie. Wo es irgendwie möglich ist und es die Bestimmungen zulassen, versucht der Chor, das Vereinsleben fortzuführen. So gilt der unter der Leitung von Herbert Ritzert stehende Männerchor als einziger Chor im großen Umkreis, der aktuell nach wie vor seine Probenstunden abhält. Zwar nicht im gewohnten Umfeld im Vereinslokal „Zur Krone“, sondern aufgrund der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln im weitaus größeren Bürgerhaussaal.

Zuletzt fanden sich die Sänger dennoch in der „Krone“ ein, um ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten. Auch hierbei bildete Corona das zentrale Thema, wie aus dem Jahresbericht des ersten Vorsitzenden Gerd Bauer hervorging. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachten die Anwesenden der zuletzt verstorbenen Sänger Gerd Metzler und Karl-Heinz Beiler. Der mit 77 Jahren verstorbene Gerd Metzler war 27 Jahre lang förderndes Mitglied des Chors. Karl-Heinz Beiler starb mit 87 Jahren und wirkte 57 Jahre als Sänger und langjähriger Rechner im Verein mit.

Turbulenter Jahresverlauf

Gerd Bauer ging auf den turbulenten Jahresverlauf 2021 ein, der den Sängern das Singen bei verschiedenen Jubiläen oder gar Trauerfeiern nicht gestattete. Erst im August 2021 setzte ein Hauch von Normalität mit Aufnahme des turnusgemäßen Singstundenbetriebes in der „Krone“ ein, allerdings ohne Dirigent Manfred Boxheimer. Nach 43 Jahren als Chorleiter gab Boxheimer wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag sein Amt wehmütig ab, mit Herbert Ritzert präsentierte der Vorstand einen ebenso erfahrenen Nachfolger. Die geplante Abschiedsfeier für Boxheimer musste entfallen.

Beim Familienabend des Chors Ende Oktober gab es dann den ersten Auftritt mit dem neuen Dirigenten. Bei der Weihnachtsfeier im Dezember ehrte Sängerkreis-Chef Heinz Ritzert verdiente und langjährige Chormitglieder des „Quartetts“. Viele der Aktiven trugen mit interessanten Beiträgen zum Gelingen des Abends bei. Danach erfolgte der Pandemie-bedingte Wechsel der Singstunden von der „Krone“ ins Bürgerhaus.

Den Mitgliederstand bezifferte Bauer auf 67, unter ihnen sind noch 26 aktive Sänger. Mit Doris Busch, Waltraud Keim und Claus-Peter Wetzel traten immerhin drei neue Mitglieder dem Chor bei. „Wir müssen neue Sänger gewinnen“, appellierte Bauer in die Runde. Er würdigte gleichzeitig den Zusammenhalt im Vorstand und im gesamten Verein, der spürbar sei.

Besonders lobte Bauer den neuen zweiten Vorsitzenden Rolf Philippi, dem er eine hervorragende Ausübung seiner Tätigkeiten bescheinigte, ebenso dem langjährigen Rechner Josef Hebling und Schriftführer Klaus Meck. Aufrechterhalten wird das „Quartett“ und die angebotenen Altpapiersammlungen, zumal die Bevölkerung den Verein hierbei maßgeblich unterstützt.

An den Samstagen 26. März und 28. Mai stehen die nächsten Versammlungen an. Im weiteren Verlauf des Jahres, in dem der Chor sein 110-jähriges Jubiläum begeht, sind ein Grillfest (9. Juli), ein Liederabend im Bürgerhaus (3. September), der Jahresausflug nach Lüneburg und Hamburg (Termin offen), der Familienabend am 7. Oktober sowie in der Adventszeit ein weihnachtliches Singen in der Friedenskirche vorgesehen. fh