Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ahmadiyya-Gemeinde im Ried „Wir möchten dienen und mitgestalten“

Die Glaubensgemeinschaft feiert in der Lampertheimer Zehntscheune ihre Ankunft in Deutschland vor 100 Jahren. Viele Ahmadi sind in Lampertheims Stadtgesellschaft aktiv. Einen geeigneten Gebetsraum haben sie aber noch nicht.