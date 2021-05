Seit einem Monat sind auch die Lampertheimer niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne der Bundesregierung eingebunden. Der Vorsitzende des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (Gala), Dr. Walter Seelinger, hatte seit Jahresbeginn eine Beteiligung der Ärzte an der Immunisierung der Bevölkerung gefordert. Inzwischen läuft das Impfen in den Lampertheimer Arztpraxen auf Hochtouren.

