„Wir ducken uns nicht weg“

Lampertheim. Die Stadt blickt kritisch auf die jüngsten Protestaktionen von Impfskeptikern und Gegnern der aktuellen Corona-Regeln. Nach Angaben von Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) gibt es Hinweise, wonach manche Teilnehmer Verbindungen zu Organisationen pflegen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland stemmen.

Bereits zum vierten Mal hatten am Montagabend dutzende Menschen einen als harmlosen „Spaziergang“ deklarierten Protestzug durch Lampertheim unternommen. Mit ihnen bringt der Bürgermeister beispielsweise ein als Geldschein aufgemachtes Flugblatt in Verbindung. Wer die dort angegebene Adresse im Internet aufruft, gelangt auf eine professionell gestaltete Seite. Leser erhalten etwa unter der Rubrik „Fassadendemokratie & Tiefer Staat“ Beiträge, in denen etwa vom „imperialistischen Corona-Regime“ die Rede ist.

„Dabei geht es offensichtlich nicht nur um das Thema Impfen“, sagte Störmer am Mittwoch. Inhaltlich richte sich diese Seite auch gegen die demokratische Grundordnung. Ein solches Portal diene offensichtlich dazu, Menschen zu manipulieren und zu instrumentalisieren. Das sei besorgniserregend. Daher stelle sich aus Sicht der Stadt die dringende Frage, wie man mit den illegalen Zusammenkünften in Lampertheim künftig umgehen könne. Doch mit wem hat es die Stadt überhaupt zu tun? Zwar waren nach Störmers Angaben auch Frauen und Männer aus der Stadt beteiligt. Es seien aber auch Teilnehmer dabei gewesen, die in Lampertheim nicht bekannt sind.

Impfgegner und Kritiker der geltenden Corona-Regeln tarnen ihre Proteste seit Wochen als gemütliches Bummeln, dabei war es allerdings immer wieder zu aggressiven und gewalttätigen Szenen gekommen. In Lampertheim blieb es bisher friedlich. Am Montag fiel jedoch auf, dass zahlreiche Teilnehmer weder Masken trugen noch auf den Mindestabstand achteten. Ein Polizeisprecher sagte, man habe die Situation im Blick gehabt und wäre bei Störungen der öffentlichen Ordnung eingeschritten.

Politische Lösung gesucht

„Wir sind zutiefst demokratisch eingestellt und betrachten die Versammlungsfreiheit als hohes Gut“, betonte Störmer am Mittwoch. Gleichwohl wolle die Kommunalpolitik in Lampertheim der Mehrheit eine Stimme geben. Und darauf hinweisen, dass aus wissenschaftlicher Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nur das Impfen und das Testen einen Weg aus der Pandemie weisen. Der Rathauschef wies auch darauf hin, dass das Versammlungsrecht vorsehe, dass auch für Versammlungen unter freiem Himmel eine Anmeldepflicht besteht. Dies sei bei den „Spaziergängen“ nicht der Fall gewesen. Das bringe das Problem mit sich, dass es bei den Kritikern etwa keinen Ansprechpartner für Behörden gebe.

Das könne aber wichtig werden, etwa wenn die Versammlungsbehörde Auflagen erteilen muss. Um künftig mit unangemeldeten Aktionen sinnvoll umzugehen, strebe man eine Absprache mit dem Kreis Bergstraße beziehungsweise mit den anderen Kommunen an. Allerdings betonte Störmer, auf die Situation müsse vor allem politisch reagiert werden, nicht juristisch.

Doch was kann das für die Zukunft bedeuten? Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb (CDU) ergänzte, das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, das indes auch missbraucht werden könne. So zeige sich, dass interessierte Akteure die Frustration und Politikverdrossenheit vieler Impfgegner zusätzlich mit Fake News und einseitigen Darstellungen schürten. Das sei nicht zu tolerieren.

Um solchen Tendenzen zu begegnen, seien vor allem Information und sachliche Diskussionen nicht nur mit kritischen, sondern mit allen Bürgern der Stadt nötig. „Dazu stehen die Parteien bereit“, betonte der Stadtverordnetenvorsitzende, der trotz Impfung jüngst selbst an Corona erkrankt war. Um unhaltbaren Behauptungen oder Falschmeldungen zu begegnen, könnten die Kommunalpolitiker in Lampertheim beispielsweise an Infoständen das Thema Corona aufgreifen. „Wir ducken uns nicht weg“, fügte Korb hinzu.

Alternative Veranstaltung im Blick

Um den Impfgegnern auf direkte Weise Argumente entgegenzusetzen, könne man auch alternative Veranstaltungen organisieren. Gleichwohl sei dies bisher nicht geplant. Sollte es aber beispielsweise zu Gewalt in Lampertheim kommen, so Korb, „wäre ich auch einer, der auf der Straße steht“. Nun sei es aber wichtig, den Dialog mit jenen zu suchen, die noch für Argumente zugänglich sind.

Der Erste Stadtrat Marius Schmidt (SPD) stimmte Korb zu, hob hervor, dass eine kritische Diskussion auf wissenschaftlich fundierten Fakten basieren müsse. Auch kritische und besorgte Menschen müssten daher darauf achten, mit wem sie auf die Straße gehen.

Neben der Diskussion um Freiheitsrechte gebe es zudem auch ein Recht auf Gesundheit, betonte der Erste Stadtrat. „Wir stehen für Diskussionen bereit. Allerdings muss dazu auch ein entsprechendes Klima auf Seiten der Kritiker herrschen“, forderte Schmidt. Intoleranz der Impfgegner könne man nicht tolerieren, ergänzte er.