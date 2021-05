„Wir brauchen einen Kümmerer“

Lampertheim. Förderung, Förderung und nochmal Förderung: Wer sich dieser Tag mit dem kommunalen Klimaschutz beschäftigt, kommt um diesen Begriff nicht herum. „Die ganzen Programme und Möglichkeiten – auch für Bürger – bekannt zu machen, ist schon eine eigene Aufgabe im Konzept“, sagt Philipp Schönberger vom Lampertheimer Unternehmen „EnergyEffizienz“ im Gespräch mit den Sozialdemokraten. Geht es nach der SPD, kommt diese Aufgabe möglichst bald einem eigenen städtischen Klimaschutzmanager zu. Weil dafür aber nur noch bis zum 31. Dezember verbesserte Förderbedingungen herrschen, ist Eile geboten.

„Wir brauchen einfach einen Kümmerer.“ Dieses Fazit zieht Carola Biehal nach Schönbergers Vortrag. Der Lampertheimer erstellt beruflich Klimaschutzkonzepte und begleitet Kommunen bei der Umsetzung. „Wir können noch lange reden. Wenn wir uns nicht tatsächlich kümmern, passiert nichts“, so Biehal, die auch Mitglied im neuen, von der SPD initiierten Umwelt-, Mobilitäts- und Energieausschuss ist. Der Vortrag des Experten im Austausch mit der Fraktion habe sie noch einmal darin bestärkt, dass Klimaschutz „inzwischen so umfangreich ist, dass er einen eigenen Ausschuss braucht“.

Bemühungen bündeln

Der „Kümmerer“ soll ein ganzheitliches Konzept umsetzen, das die Bemühungen der Stadt bündeln soll. Bei der Ausarbeitung würde die Stadt auf die Hilfe von externen Dienstleistern wie „EnergyEffizienz“ zurückgreifen. Das Unternehmen hat die Verwaltung bereits beim Projekt „Modellstadt 25+“ oder bei der „Klimaretter“-Kampagne begleitet und zahlreiche Konzepte für Kommunen und Landkreise in Deutschland entwickelt.

Schönberger erläuterte fast 30 Gästen in einer Videokonferenz, wie ein typischer Ablauf aussieht: Das Konzept würde mit einer Bestandsaufnahme in Form einer Energiebilanz starten. Daran schließen sich eine Potenzialanalyse als systematische Grundlage und eine Akteursbeteiligung als Impulsquelle an. Als „Bauplan zur Energiewende“ werde dann ein Maßnahmenkatalog erstellt, an dessen Ende Kontrolle und eine Kommunikationsstrategie stehen. Um eine Bundesförderung zu erhalten, ist eine eigene Personalstelle verpflichtend. Die Förderquote liegt sowohl bei Sachkosten für externe Dienstleister als auch bei Personalkosten bei Einreichung bis Jahresende bei 75 Prozent, anschließend fällt diese auf 65 Prozent. Die Zuschüsse sind auf zwei Jahre ausgelegt, eine 40-prozentige Anschlussförderung ist möglich.

Vorreiterrolle für die Stadt

Etwa 150 000 Euro, davon 40 000 Euro für externe Dienste, koste das je nach Eingruppierung des neuen Mitarbeiters über zwei Jahre. Die Stadt müsste davon ein Viertel tragen. Bis zum tatsächlichen Inkrafttreten der Maßnahmen würde allerdings noch viel Zeit ins Land gehen. Bei einem Parlamentsbeschluss im Sommer, rechnete Schönberger vor, könne man Ende 2022 mit einem fertigen Konzept und allen Bewilligungen rechnen. Weil, wie Teilnehmer Oliver Schmitt erinnerte, Klimaschutz auch eine Zeitfrage sei, müsse man mit sinnvollen Maßnahmen nicht auf ein fertiges Konzept warten. Nach einer einzigen Veränderung gefragt, die einen besonders hohen Effekt habe, antwortete Schönberger: „Müsste ich eine benennen, es wäre der Ausbau erneuerbarer Energien, um weg vom Kohleabbau zu kommen.“ Das sei die Basis für alles weitere.

In Lampertheim biete sich als alternative Energiequelle eher Photovoltaik als Windenergie an. Der Experte betonte, die Spargelstadt habe in den vergangenen Jahren bereits viel Sinnvolles angestoßen. Exemplarisch nannte er die „Klimaretter“-Kampagne in 2020 oder das neu aufgelegte Förderprogramm „Klimafreundliches Lampertheim“. Dennoch gebe es viele ungenutzte Potenziale. Die Stadt könne dabei eine Vorreiterrolle einnehmen – etwa bei erneuerbaren Energiequellen auf städtischen Liegenschaften.

