„Wir benötigen mehr zielführende Debatten“

Leserbrief zu Kommunalfinanzen – Steuererhöhung bleibt aus / Uwe Rauschelbachs Kommentar in der Ausgabe vom 30. Oktober

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn ich die Eckdaten des Haushaltplan-Entwurfes 2022 analysiere, erkenne ich unweigerlich volatile Einnahmequellen. Ein ausgewogener, gleichwohl stabiler Haushalt darf eben nicht mit heißer Nadel gestrickt werden. Ergo sollten Haushalte finanzierbar gestaltet werden und nicht unter dem Postulat: notfalls richtet es der Steuerzahler, der nach der heutigen Gesetzeslage haftet. Unter diesem Gesichtspunkt wird es keine Haushaltdisziplin geben; im Gegenteil. In der Kommunalfinanzierung wird leider nicht nach dem Motto gehandelt: Wer bestellt, bezahlt. Sonst müsste sich der Bund und das Land viel nachhaltiger an den Projektkosten beteiligen, deren Sinnhaftigkeit in einigen Fällen eh in Frage gestellt werden muss. In einer Phase, in der die Bürger/Verbraucher von multiplen Seiten in die monetäre Zange genommen werden (Klima, Energie, Inflation usw.), ist die Handlungsweise der Politik nur nachlässig, von ganzheitlich kann erst gar nicht geredet werden. Es ist höchste Zeit, eine Generaldebatte zwischen Bund, Land und Kommune zu führen, die einen profunden Fokus auf den Kern richtet und final eingrenzt und löst. Oder ist der Staat dabei, seine Macht – und damit die Abhängigkeit der Bürger von ihm – noch weiter auszuweiten? Bedenklich wäre es, weil so die Paternalisierung Freiheit und Demokratie unterminieren würde. Rechten und linken Trittbrettfahrern wäre dies genehm, sie könnten die Lücken füllen. Insofern benötigen wir mehr Debatten, die zielführend eine stabile Gesellschaft im Auge haben und nicht den Spaltpilz vor sich hertragen.