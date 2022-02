Windräder wären eine platzsparende Alternative

Zur Berichterstattung über die geplante Photovoltaik-Anlage im Lampertheimer Bruch:

Bei einem sehr informativen Gespräch, das Lampertheimer Landwirte mit Vertretern der Lampertheimer CDU vor Weihnachten geführt haben, wurde Erfahrungsaustausch in puncto Photovoltaikanlage Bruch betrieben. Eindeutige Aussage der Landwirtschaft: Photovoltaik (PV) ja, aber nur auf Dächern, Konversionsflächen oder Parkplätzen (aufgeständert). Alle Landwirte haben ihre Hallen mit PV bestückt!

In Starkenburg haben wir noch 60 000 Hektar Ackerfläche. In Südhessen verlieren wir täglich etwa zwei Hektar an Baugebiete, Gewerbegebiete, Kiesweiher, Ausgleichsflächen. Das heißt, in 83 Jahren gibt es keinen Acker mehr hier! Die „Farm to fork“-Strategie der EU gibt vor, in den nächsten Jahren sowohl die erlaubte Düngung, als auch den Pflanzenschutzeinsatz um 50 Prozent zu reduzieren. Das gilt auch für Bio! Das bedeutet wiederum einen Rückgang der Erträge um mindestens 30 bis 40 Prozent. Neue Flächen gibt es nicht bei uns, das heißt, wir werden in wenigen Jahren bei wichtigen Produkten keine Selbstversorger mehr sein.

Unsere Nation ist dann nicht nur abhängig von Rohstoffen und Energie, sondern auch von Nahrungsmitteln. Diese werden dann auch in Brasilien vermehrt hergestellt unter Beseitigung von noch mehr Regenwald. Das sind unsere Sorgen. Wir Betriebe in Lampertheim können seit Jahren nicht mehr wachsen, weil wir die Flächen, die wir durch Aufgabe anderer hinzubekommen, schnell wieder verlieren. Wir kooperieren, tauschen unsere Flächen und vermarkten oft gemeinsam. Es werden für uns alle schwere Zeiten kommen, für Nahrungsmittel brauchen wir jedoch Fläche. Eine Alternative wären Windräder an effektiven Standorten, sie brauchen nur einen Bruchteil Fläche und laufen zum Teil auch nachts!

Dass keine Eingabe gemacht wurde gegen die PV, liegt am Nichtwissen eines Offenlegungstermins. Alle Landwirte waren durch Corona sehr belastet. Außerdem ist unser Ortsvorsitzender sehr erkrankt, der in diesen Punkten immer sehr aufmerksam ist. Dass wir unsere Meinung geändert hätten, war aus den zahlreichen Stellungnahmen von Regionalbauernverbandsvorsitzendem Willi Billau nicht zu entnehmen. Sollte noch eine Einspruchsmöglichkeit bestehen, werden wir diese wahrnehmen.