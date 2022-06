Willkommene Unterstützung

Lampertheim. Bei sommerlichen Temperaturen gab es für drei Lampertheimer Vereine zusätzlich einen warmen Geldregen. Erster Stadtrat Marius Schmidt (Bild, rechts) übergab einen Förderbescheid in Höhe von 1100 Euro an Lutz Strubel vom Turnverein 1883 Lampertheim. „Die beiden Corona-Jahre haben die Vereine sehr stark gefordert“, erklärt Strubel, stellvertretender Vorsitzender des TVL: „Daher sind wir für jede Förderung dankbar.“ Das Geld nutzt der Verein für den Ankauf eines Turngeräts und eines Weichbodens. Neben dem Turnverein erhält der Angler-Club Freundschaft 1964 Lampertheim einen Zuschuss in Höhe von 570 Euro für den Ankauf eines Aufsitzrasenmähers für das Vereinsgelände. Und auch der Verein für Hundefreunde OG Lampertheim darf sich freuen: 1512 Euro gibt es für die Wiederherstellung/Verbesserung der Einzäunung des Vereins- und Trainingsgeländes. red (Bild: Stadt Lampertheim)

