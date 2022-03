Wildschweine verwüsten Rasen

Lampertheim. Eigentlich ist es ein idyllisches Eckchen unterhalb des Sandtorfer Weges. Während des Pressetermins trällern die Singvögel in dem nahegelegenen Wäldchen, und das Hämmern eines Spechts ist zu hören. Aber in dem Dickicht wohnen auch Wildschweine, borstige Allesfresser. Die Wildschweinpopulation ist angestiegen, und darum lösen die Schwarzkittel auch in Lampertheim Konflikte aus – wie jüngst bei der Ortsgruppe der Naturfreunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kosten sprengen die Kasse

Der Vorstand um den ersten Vorsitzenden Swen Moser war erschrocken, als die Mitglieder eines Morgens ihren Rasen hinterm Vereinsheim sahen: Dieser war vollständig umgepflügt. „Wir hatten gleich Wildschweine auf Nahrungssuche im Verdacht“, berichtet Moser im Pressegespräch. Das Team sei sich bewusst gewesen, dass Schwarzkittel freilaufende und somit unkontrollierbare Tiere sind und das Wäldchen des Niedrigmoores im Bruch nur einige Meter entfernt ist. Trotzdem stand für die Vorstandsmitglieder rasch fest: Sie mussten sich Rat holen, denn die Kosten für einen neuen Rasen würden die Vereinskasse sprengen. Unterstützung bei der Finanzierung und der Sanierung der Rasenfläche wären nötig, denn eine erste Recherche hatte schnell ergeben, dass kein Anspruch auf Schadenersatz besteht.

Für den Verein sehe es schlecht aus, die Naturfreunde würden auf den Kosten sitzenbleiben, stellte Schriftführe Reinhold Gamper fest. Förster oder Jäger seien nicht zuständig, hatte das Vereinsmitglied Manfred Schramm auf Nachfrage erfahren. Also bat Gamper die Stadt Lampertheim um Hilfe – mit der Begründung, dass die Rasenfläche sehr wichtig für den Verein sei. Gamper erinnerte daran, dass die Ferienspiele der Jugendförderung in der Vergangenheit regelmäßig beim Verein zu Gast waren, Kindergartengruppen und Grundschulklassen hier Grillfeste feiern und der Rasen als Spielfläche benötigt werde. Überhaupt sei die Grillhütte des Vereins für diese Saison schon ausgebucht. Selbst wenn es Hilfe beim Anlegen eines neuen Rasen gäbe, müsste dieser künftig durch einen zusätzlichen Zaun vor erneuten Wildschwein-Attacken geschützt werden, überlegte der Vorstand. „Es kann uns passieren, dass im kommenden Herbst oder Winter die Wildschweine wieder unseren Rasen umpflügen“, so Gamper.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schmidt sagt Hilfe zu

Deswegen hatte der Vorstand den Ersten Stadtrat Marius Schmidt zum Ortstermin eingeladen. Schmidt ist auch der Vorsitzende des Odenwaldklubs, der sein Vereinsheim in direkter Nachbarschaft zu den Naturfreunden hat. Er sagte dem Verein Unterstützung seitens der Stadt zu. Nach Rücksprache mit Sabine Vilgis, Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebsdienste, konnte Schmidt verkünden: „Der Bauhof wird unterstützen.“ Die Mitarbeiter würden helfen, den Rasen zu sanieren. „Wir werden mit Manneskraft helfen“, versprach Schmidt. Außerdem riet er dem Verein, die städtische Vereinsförderung in Anspruch zu nehmen. Darüber könne die Stadt einen Teil der Kosten übernehmen.

Allen Beteiligten war allerdings klar, dass nur mit Fertigrasen eine Grünfläche entstehen kann, die auch schon im Frühsommer nutzbar ist. Mit Sabine Vilgis wurde abgesprochen, dass die Arbeiten Anfang April beginnen sollen, erklärte Gamper. Hinzu komme dann noch die Einzäunung, die die Gesamtkosten beträchtlich in die Höhe treiben werde. Deshalb hoffen die Naturfreunde auf finanzielle Unterstützung – vielleicht durch die örtlichen Jagdpächter oder Jagdgenossen.